Chiranjeevi : AI దుర్వినియోగంపై కిషన్ రెడ్డి కి మెగాస్టార్ చిరంజీవి వినతిపత్రం
Megastar submits a representation to Kishan Reddy
AI ఆధారిత డీప్ఫేక్లు, డిజిటల్ వ్యక్తిత్వ దుర్వినియోగం, అనుమతి లేకుండా కళాకారుల ముఖం, గొంతు, సృజనాత్మక కృషిని ఉపయోగించడాన్ని అరికట్టేందుకు పటిష్ఠమైన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కేంద్ర మంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి గారికి అధికారిక వినతిపత్రం అందజేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారికి, కేంద్ర హోం మరియు సమాచార–ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖలకు ఉద్దేశించి ఈ వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు.
పలు సందర్భాల్లో పరిశ్రమ సంక్షేమం పట్ల చిరంజీవి తన బాధ్యతను అనేక సందర్భాల్లో చాటుకున్నారు. రక్తదానం, నేత్రదానం కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజానికీ సేవలందిస్తున్నారు. అదే బాధ్యతతో ఇప్పుడు డిజిటల్ దుర్వినియోగం నుంచి కళాకారుల గౌరవం, జీవనోపాధి, సృజనాత్మక హక్కులను కాపాడేందుకు మరోసారి ముందుకొచ్చారు.
ఇటీవల శ్రీ అమిత్ షా గారితో జరిగిన సమావేశంలో, AI దుర్వినియోగం వల్ల సినీ, టెలివిజన్ కళాకారుల గౌరవం, ప్రతిష్ఠ, వృత్తిపరమైన హక్కులకు ఎదురవుతున్న ముప్పును చిరంజీవి గారు వివరించారు. ఆ సందర్భంగా శ్రీ అమిత్ షా గారు సూచించిన మేరకు, లిఖితపూర్వక వినతిపత్రాన్ని శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి అందజేశారు. ఇందులోని అంశాలను సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి, ప్రతిపాదించిన చర్యలపై సమన్వయం చేస్తానని శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చారు.
వ్యక్తుల గుర్తింపు, రూపం, గొంతుకు చట్టపరమైన రక్షణ, డిజిటల్ పునఃసృష్టికి ముందస్తు సమ్మతి, దురుద్దేశపూర్వక వినియోగంపై తగిన శిక్షలు, చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్ను నిర్ణీత గడువులో తొలగించే వ్యవస్థలను వినతిపత్రంలో కోరారు. సృజనాత్మక హక్కుల పరిరక్షణ, ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం, దుర్వినియోగానికి అవకాశం కల్పించే ప్లాట్ఫారమ్లు, సేవల ప్రదాతలకు బాధ్యత నిర్ధారించడం వంటి అంశాలను కూడా ప్రస్తావించారు.
దశాబ్దాల కృషితో సంపాదించుకున్న పేరు ప్రతిష్ఠలు క్షణాల్లో దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉన్నందున సత్వర స్పందన, సమర్థవంతమైన అమలు అవసరమని చిరంజీవి గారు పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య ప్రముఖులకే పరిమితం కాదని, సాధారణ పౌరులు, మహిళలు, చిన్నారులు సైతం మోసాలు, వేధింపులు, వ్యక్తిత్వ దుర్వినియోగానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు.
“సాంకేతికత సృజనాత్మకతను పెంపొందించాలి… మనిషి గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకూడదు” అని వినతిపత్రంలో స్పష్టం చేశారు.