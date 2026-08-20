Chiru 71st birthaday: చిరంజీవి బాస్ ఆఫ్ స్టైల్ అన్న మెహర్ రమేష్ - లివింగ్ లెజెండ్ అన్న థమన్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 71వ పుట్టినరోజును ఈనెల 22న జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా బాబీ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న చిత్రానికి సంబంధించిన స్టయిలిష్ లుక్ లను విడుదల చేశారు. క్యాజువల్ డెనిమ్లో తన ఫిట్నెస్ను మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన భంగిమలను ప్రదర్శిస్తూ ఆకట్టుకునే కొత్త ఫోటోలను విడుదల చేశారు. అభిమానులు ఆయన ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే స్టైల్ను ఎంతగానో మెచ్చుకుంటున్నారు. ఒక అభిమాని దానిని 'స్టైల్ బోల్తే మామా' అని పిలవగా, దర్శకురాలు మెహర్ రమేష్ ఆయనను 'బాస్ ఆఫ్ స్టైల్ & స్వాగ్' అని అభివర్ణించారు.
Thaman about chiranjeevi
ఇక సంగీత దర్శకుడు థమన్ తమిళ ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ, చిరంజీవి గారు లివింగ్ లెజెండ్. ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఎంతో మంది సేవ చేసిన ఘనత కొద్దిమందికే దక్కుతుంది. అలాంటి అవకాశం చిరంజీవిగారికి దక్కింది. బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా అందరికీ మెగాస్టర్ చాలా దగ్గరయ్యారని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా వుండగా, 40 రోజులుగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న #మెగా158 చిత్రం అప్ డేట్ కూడా అదేరోజు ప్రకటించనున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి విడుదల కానున్న పై ఉన్న ఉత్సాహానికి మరింత తోడైంది.