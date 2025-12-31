'ధురంధర్'కు రూ.90 కోట్ల నష్టాలు?
ఈ యేడాది ఆఖరులు విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం ధురంధర్. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఒకవైపు నిర్మాతలకు కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. మరోవైపు, ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర నష్టాల్లో సాగుతోంది. ఈ చిత్రం డిసెంబరు 5వ తేదీన భారత్ సహా యూరప్, ఉత్తర అమెరికా దేశాల్లో విడుదలైది. కానీ, పశ్చిమాసియాలో మాత్రం దీనిపై నిషేధం విధించారు.
గల్ఫ్ మార్కెట్లో ఈ చిత్రం విడుదల కాకపోవడంతో నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. దాదాపు రూ.90 కోట్లు నష్టం వాటిల్లినట్లు విదేశీ పంపిణీదారు ప్రణబ్ కపాడియా తెలిపారు. 'యాక్షన్ చిత్రాలు గల్ఫ్ దేశాల్లో మంచి ఆదరణను సొంతం చేసుకుంటాయి. ఈ సినిమాను కూడా అక్కడి ప్రజలు ఆదరిస్తారని విడుదల చేయాలనుకున్నాం. కానీ, మా ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. అక్కడ విడుదల కాకపోవడంతో సుమారు రూ.90 కోట్లు నష్టపోయాం. ఈ విషయంలో ఏమీ మాట్లాడలేం. అందరి మనోభావాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంటుంది' అని ప్రణబ్ కపాడియా చెప్పారు.
బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియాతో పాటు యూఏఈలోనూ ఈ సినిమా విడుదల కాని విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్కు వ్యతిరేకంగా తెరకెక్కించడం వల్లే ఆయా దేశాలు దీన్ని బ్యాన్ చేసినట్లు బాలీవుడ్ మీడియా పేర్కొంది. గల్ఫ్లో ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ ఈ సినిమా ఇక్కడ మాత్రం కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకూ రూ.1,100 కోట్లు వసూలు చేసింది.