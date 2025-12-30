మలయాళ నటుడు మోహన్ లాల్కు మాతృవియోగం
ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్కు మాతృవియోగం సంభవించింది. ఆయన తల్లి శాంతకుమారి (90) మంగళవారం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్దాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ కొచ్చిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన ఆమె.. మంగళవారం తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఈ విషయం తెలిసిన పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు శాంతకుమారి మృతి పట్ల సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన తల్లి వల్లే తాను ఈ స్థానంలో ఉన్నట్లు మోహన్లాల్ ఎన్నో సందర్భాల్లో వెల్లడించారు. తన విజయాలను చూసి ఆమె ఎంతో గర్వపడేవారని తెలిపారు. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చిన సమయంలో మొదట తల్లి సమక్షంలో ఆనందాన్ని పంచుకున్నట్లు మోహన్లాల్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.