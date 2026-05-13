iBOMMA: ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైన ఐబొమ్మ.. షాకైన సినీ ప్రపంచం
పైరసీ దిగ్గజం ఐబొమ్మ దాని నిర్వాహకుడు రవి ఇమ్మడి అరెస్టు అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైంది. రవి అరెస్టు తర్వాత, దానిని శాశ్వతంగా మూసివేశారు. అయితే, ఈ వెబ్సైట్ కొత్తగా విడుదలైన సినిమాల లైబ్రరీతో తిరిగి వచ్చింది. ఈ పునరాగమనం చాలామంది సినీ పరిశీలకులను, ప్రేక్షకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
రామ్ చరణ్ పెద్ది, సమంత మా ఇంటి బంగారం, ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి మరెన్నో సినిమాలు త్వరలో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిరంతర ముప్పును అరికట్టడానికి పరిశ్రమ ఇప్పుడు కఠినమైన పోలీసు జోక్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
డిజిటల్ పైరసీపై సుదీర్ఘ దర్యాప్తు తర్వాత, 2025 నవంబర్లో కూకట్పల్లిలోని ఒక అపార్ట్మెంట్లో రవిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతను 65కు పైగా మిర్రర్ వెబ్సైట్ల నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తూ, కొత్త సినిమాల హై-డెఫినిషన్ పైరసీ కాపీలను పంపిణీ చేసి, చిత్ర పరిశ్రమకు భారీ ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
సీఎం విజయ్ ఎఫెక్ట్.. కాశ్మీర్కు పెరుగుతున్న పర్యాటకుల సంఖ్య.. ఎందుకో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ నగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా పరిధిలో నెట్వర్క్ నాణ్యతను ట్రాయ్ అంచనా
భారతీయ దూరసంచార వినియామక ప్రాధికారణ(ట్రాయ్) మార్చి 2026 నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా (ఎల్ఎస్ఏ) పరిధిలో విస్తృతంగా వరంగల్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ నిర్వహించిన స్వతంత్ర డ్రైవ్ పరీక్షలు(ఐడీటీ) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, హైదరాబాద్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ డ్రైవ్ పరీక్షలు నగర ప్రాంతాలు, సంస్థాగత హాట్స్పాట్లు, గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలు వంటి విభిన్న వినియోగ వాతావరణాలలో వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
విశాఖను విశ్వనగరంగా చేస్తాం : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
తడబడుతున్న సీఎం విజయ్, నిన్న నియామకం, ఇవాళ రద్దు
ప్రభుత్వాన్ని నడపడమంటే 3 గంటల సినిమా కాదు... చకచకా పరుగులు పెట్టించడానికి. ఉరకలెత్తించే సంతోషం... అంతలోనే షాకిస్తూ నిర్ణయాలు. ఇప్పుడు ఇలాగే వుంది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పరిస్థితి. ఎందుకంటే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఓ జ్యోతిష్య పండితుడిని తనకు ప్రత్యేక అధికారిగా నియమిస్తూ మంగళవారం నాడు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. అది ఆచరణలోకి రాకమునుపే తెల్లారేసరికి రద్దు అంటూ మరో నిర్ణయం వచ్చేసింది. ఇలా విజయ్ తీసుకుంటున్న తొందరపాటు నిర్ణయాల వ్యవహారం చూస్తుంటే ప్రజల్లో మెల్లగా ఒక చర్చ అయితే బయలుదేరింది.
జ్యోతిష్యుడి నియామకం రద్దు చేసిన సీఎం విజయ్ సర్కార్
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. ముఖ్యమంత్రి ఓఎస్డీగా తన వ్యక్తిగత జ్యోతిషుడు రిక్కి రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఆయన నియామకంపై అన్ని పార్టీల నుంచి విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గి ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేసింది.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.