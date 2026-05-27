Srikanth: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ :శ్రీకాంత్
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ, మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా చేసి చాలా రోజులైంది. చాలా కాలం తర్వాత అలాంటి చక్కని సినిమా చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. సినిమా చేస్తున్నంతసేపూ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మురళీధర్ అద్భుతమైన టైమింగ్ ఉన్న నటుడు. ఆయన ఈ సినిమాలో నా తండ్రి పాత్రలో నటించారు. లయతో నేను చాలా మంచి సినిమాలు చేశాను. 'స్వరాభిషేకం' సమయంలో ఎలా ఉన్నారో, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు. ఆమెతో మళ్లీ కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సాయి కార్తీక్ చాలా మంచి సంగీతం అందించారు. సునీల్, వెన్నెల కిషోర్, రఘుబాబు, అలీ వంటి అద్భుతమైన నటీనటులతో చాలా రోజుల తర్వాత కలిసి పనిచేయడం ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. చందు, జీకే ఈ చిత్రాన్ని చక్కగా నిర్మించారు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నేను ఎన్నో సినిమాలు చేశాను. మళ్లీ ఆయనతో కలిసి నటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రను ఆయన ఎంతో నిజాయితీగా, అంకితభావంతో పోషించారు. డైమండ్ రత్నబాబు గారు చాలా చక్కని సంభాషణలు రాశారు. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను.
హీరోయిన్ లయ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా చేస్తుంటే ఇంట్లో వాళ్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందే వీరందరితో కలిసి పని చేశాను. అచ్చిరెడ్డి గారు, ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చి ఆశీర్వదించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. దర్శకుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కథ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది. కథ వింటూనే నవ్వుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యే కథ ఇది. సినిమా చాలా హిలేరియస్గా ఉంటుంది. మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో నటించి చాలా రోజులైంది. మళ్లీ అలాంటి సినిమా చేయడం ఆనందంగా ఉంది. శ్రీకాంత్ గారు అప్పటికి ఇప్పటికీ ఏమాత్రం మారలేదు. ఈ సినిమాలో ఆయన అద్భుతంగా నటించారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు, చిత్రబృందంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు.
దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గరే నేను అన్నీ నేర్చుకున్నాను. ఆయన లేకపోతే నేను దర్శకుడిగా ఎదిగేవాడిని కాదు. శ్రీకాంత్ గారికి ఇది ఒక గొప్ప కమ్బ్యాక్ సినిమా అవుతుంది. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడూ నిర్మాతల గురించి ఆలోచిస్తాను. అనుకున్న బడ్జెట్లో మంచి సినిమా తీయాలని ప్రయత్నిస్తుంటాను. టెక్నీషియన్లు, ఆర్టిస్టులు అందరూ సహకరించడంతో సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. సినిమా ఇంత వేగంగా పూర్తవడానికి శ్రీకాంత్ గారు ముఖ్య కారణం. ఇది భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యే కథ. ఇందులో కర్మ ఫలితం గురించి చెప్పాం. సినిమా హిలేరియస్గా ఉంటుంది. ప్రతి సన్నివేశాన్ని నవ్వుతూ ఆస్వాదించేలా ఉంటుంది. ఇది చాలా మంచి సినిమా. ఎవరూ మిస్ అవ్వొద్దు.
నిర్మాత చందూ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కథ చెప్పగానే మాకు చాలా నచ్చింది. చాలా ఫ్రెండ్లీగా, పాజిటివ్ వాతావరణంలో ఈ సినిమాను పూర్తి చేశాం. నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. శ్రీకాంత్ గారు, లయ గారి నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
దర్శకుడు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమాతో పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. శ్రీకాంత్ గారు అద్భుతంగా నటించారు. నేను శ్రీకాంత్ గారితో ఇంతకుముందు చాలా సినిమాలు చేశాను. అయినప్పటికీ ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా కుటుంబ సభ్యుడిలాంటి వారు. అలాంటి కాంబినేషన్లో సినిమా రావడం గొప్ప విషయం. ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్లు అందరూ అద్భుతంగా పనిచేశారు. నిర్మాతలు కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో నిర్మించారు. ఇలాంటి మంచి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమాను ఎవరూ మిస్ అవ్వకూడదు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన త్రిభాషా విధానంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది. జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మూడు భాషలను అభ్యసించాలని సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ - సీబీఎస్ఈ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలుకాగా, విచారణ చేపట్టేందుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సారథ్యంలోని ధర్మాసనం అంగీకరించి కేంద్రంతో పాటు సీబీఎస్ఈ, ఎన్.సి.ఈ.ఆర్.టీలకు నోటీసులు జారీచేసింది.
కడప జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. తీవ్ర రక్తస్రావం - రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలింపు

వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. 15 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై 19 యేళ్ళ యువకుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆ బాలికకు తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో కడపలోని రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
బెంగాల్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కు చీమల బారుల్లా వెళ్లిపోతున్న బంగ్లాదేశీయులు

బెంగాల్ రాష్ట్రంలోకి అక్రమంగా వలస వచ్చినవారు తమంత తాముగా గౌరవప్రదంగా వెళ్లాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి హెచ్చరించారు. దీనితో నిన్నటి నుంచి బెంగాల్ రాష్ట్రం నుంచి బంగ్లాదేశ్ రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున వలస ప్రజలు వెళ్లిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో అక్రమంగా నివసించే వలసదారులు స్వచ్ఛందంగా తమతమ స్వప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని సువేందు సూచించారు. లేదంటే తామే బలవంతంగా వెళ్లగొట్టాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
కన్నతల్లినే పక్కలోకి రమ్మన్న కామాంధ కొడుకు

గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాలు, మద్యం మత్తులో పూర్తిగా బానిసలుగా మారుతున్న కొంతమంది యువకులు పశువుల్లా మారుతున్నారు. ఇలాంటి దారణ ఘటన తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పాల్వంచ మండలం జగన్నాథపురంలో జరిగింది. తన తల్లినే కోర్కె తీర్చమంటూ వేధించాడు కామాంధ కొడుకు. పూటుగా మద్యం సేవించి అర్థరాత్రి వేళ తన తల్లిని కోర్కె తీర్చాలంటూ ఆమెను తలపై కొట్టి అఘాయిత్యం చేసే ప్రయత్నం చేసాడు.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు

హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?

గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు.
మండుటెండలో నుంచి చల్లటి నీరు తాగితే...

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ వ్యక్తిగత పనుల మీద బయటకు వెళ్లివచ్చి చల్లటి నీటిని సేవిస్తుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు దానివల్ల శరీరానికి తీవ్ర అసౌకర్యం కలగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ