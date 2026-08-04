డీప్ఫేక్ ఫోటోలు తక్షణం తొలగించండి.. లేదా చట్టపరమైన చర్యలు : మృణాల్ ఠాకూర్
తన డీప్ ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారని వాటిని తక్షణం తొలగించాలని లేనిపక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రముఖ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ హెచ్చరించారు. కొందరు పోకిరీలు కృత్రిమ మేథ ద్వారా ఈ డీప్ ఫేక్ ఫోటోలను సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటి కారణంగా సెలెబ్రిటీలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా డీప్ ఫేక్ ఫోటోల బారినపడ్డారు. ఆమె డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.
తాజాగా వీటిపై ఆమె స్పందిస్తూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'నా డీప్ఫేక్ ఫొటోలను క్రియేట్ చేసి వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇలాంటి పనులు ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. తక్షణమే వాటిని తొలగించండి. లేదంటే న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది' అని మృణాల్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. ఇకపై ఈ ఫొటోలను ఎవరు షేర్ చేసినా.. వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు.
గతంలో రష్మికతో పాటు పలువురు హీరోయిన్లు ఇలాంటి ఏఐ (ఏఐ) ఆధారిత డీప్ఫేక్ కంటెంట్ బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసుల్లో కొందరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నాటి ఫొటోలపై పలువురు ప్రముఖులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్య అని అన్నారు. టెక్నాలజీ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండటానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.