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  4. Mrunal thakur reacts On her Fake Viral Picture
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (10:17 IST)

డీప్‌ఫేక్ ఫోటోలు తక్షణం తొలగించండి.. లేదా చట్టపరమైన చర్యలు : మృణాల్ ఠాకూర్

Mrunal Thakoor
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (10:17 IST)
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తన డీప్ ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారని వాటిని తక్షణం తొలగించాలని లేనిపక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రముఖ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ హెచ్చరించారు. కొందరు పోకిరీలు కృత్రిమ మేథ ద్వారా ఈ డీప్ ఫేక్ ఫోటోలను సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటి కారణంగా సెలెబ్రిటీలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా డీప్ ఫేక్ ఫోటోల బారినపడ్డారు. ఆమె డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. 
 
తాజాగా వీటిపై ఆమె స్పందిస్తూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'నా డీప్‌ఫేక్‌ ఫొటోలను క్రియేట్‌ చేసి వాటిని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇలాంటి పనులు ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. తక్షణమే వాటిని తొలగించండి. లేదంటే న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది' అని మృణాల్‌ తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ఇకపై ఈ ఫొటోలను ఎవరు షేర్‌ చేసినా.. వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. 
 
గతంలో రష్మికతో పాటు పలువురు హీరోయిన్లు ఇలాంటి ఏఐ (ఏఐ) ఆధారిత డీప్‌ఫేక్ కంటెంట్ బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసుల్లో కొందరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నాటి ఫొటోలపై పలువురు ప్రముఖులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్య అని అన్నారు. టెక్నాలజీ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండటానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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సహజీవనం చేసే మహిళను వేధిస్తే ఇక జైలే : సుప్రీంకోర్టు

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ఆగష్టు 4, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

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మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?

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ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు

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మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.