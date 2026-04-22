Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:
Mrunal Thakur, Pooja Hegde, Varun Dhawan
మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.
హై-ఎనర్జీ సాంగ్ 'వావ్' యొక్క టీజర్లో, మృణాల్ చెరకు పొలాల మధ్య మెరిసే బంగారు రంగు దుస్తులలో పోజులివ్వగా, పూజా ఎరుపు రంగు బ్యాక్డ్రాప్పై నీలం రంగు సీక్విన్డ్ బ్రాలెట్ మరియు ఫ్రింజ్డ్ ప్యాంట్స్లో మెరిసిపోతోంది. అభిమానులు రెండుగా విడిపోయారు, కొందరు పూజా శకాన్ని ప్రశంసిస్తుండగా, మరికొందరు మృణాల్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోందని అంటున్నారు. అయితే, బాలీవుడ్ బోల్డ్ ఐటమ్ సాంగ్స్కు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఇద్దరూ ఉండాలని చాలామంది కోరుకుంటున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమా కోసమే వీరిద్దరూ పెద్దిలో ఐటెంసాంగ్ కు కేటాయించలేకపోయారని తెలుస్తోంది. ముందుగా పెద్ది సినిమాలో వీరి పేర్లు వినిపించాయి. తర్వాత మానస వారణాసి పేరు బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో నాయిక పేరు పరిశీలిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.