Sunny Leone: సన్నీ లియోన్ హోస్ట్గా ఎమ్టీవీ స్ప్లిట్స్విల్లా X6 రియాలిటీ షో
హైదరాబాద్: భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన బిగ్గెస్ట్ యూత్ డేటింగ్ రియాలిటీ షో ‘ఎమ్టీవీ స్ప్లిట్స్విల్లా’(MTV Splitsvilla) సరికొత్త ట్విస్టులతో, మరింత బోల్డ్గా మరియు స్పైసీగా మన ముందుకువచ్చేసింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక షో 16వ సీజన్ను ‘ఎమ్టీవీ స్ప్లిట్స్విల్లా X6: ప్యార్యా పైసా’ (MTV Splitsvilla X6: Pyaar ya Paisa) పేరుతో ఘనంగా ప్రారంభించింది.
Hotstar: MTV Splitsvilla X6
ఈ సీజన్ప్రత్యేకత ఏంటంటే, చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఈ షో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.మే 12 నుండి ప్రతి వారం శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో రాత్రి 7 గంటలకు ‘జియోహాట్స్టార్’(JioHotstar) మరియు ఎమ్టీవీ ఛానల్లో ప్రసారమవుతోంది.
సరికొత్త ట్విస్ట్.. ‘ప్యార్ విల్లా’వర్సెస్ ‘పైసా విల్లా’: తమిళనాడులోనిఅందమైన మహాబలిపురం తీర ప్రాంతంలో ఈ సీజన్ షూటింగ్ జరుపుకుంది. ఈసారి షోలో పాల్గొనేందుకు33 మంది హాట్ అండ్ సింగిల్ యువతీ యువకులు ఎంపికయ్యారు. గత సీజన్ ముగింపులో కంటెస్టెంట్లుదిగ్విజయ్, కాశిష్ వదిలివెళ్లిన ఉత్కంఠభరితమైన మలుపు ఆధారంగా ఈ కొత్త సీజన్ రూపుదిద్దుకుంది.ఇందులో కంటెస్టెంట్లను ‘ప్యార్ విల్లా’ (ప్రేమ విల్లా) మరియు ‘పైసా విల్లా’ (డబ్బువిల్లా) అనే రెండు విభాగాలుగా విభజించారు. ప్రేమ మరియు డబ్బు మధ్య జరిగే ఈ ఆసక్తికరమైనపోరాటంలో ఎవరు గెలుస్తారు? ఎవరు తమకు జోడీని వెతుక్కుంటారు? అనేది ఈ సీజన్ ముఖ్య కథాంశం.
స్టార్ హోస్ట్లు మరియు మిస్చిఫ్మేకర్స్: ఈభారీ రియాలిటీ షోకు ‘క్వీన్ ఆఫ్ హార్ట్స్’ సన్నీ లియోన్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.ఈ షోతో ఆమెకు పదేళ్ల సుదీర్ఘమైన మరియు విజయవంతమైన అనుబంధం ఉంది. ఈసారి ఆమెతో పాటు‘కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్స్’ కరణ్ కుంద్రా కో-హోస్ట్గా జోడై షోలో సరికొత్త జోష్ నింపారు.వీరికి తోడుగా షోలో డ్రామా, గందరగోళం మరియు ట్విస్టులను పెంచడానికి ‘మిస్చిఫ్ మేకర్స్’గాపాపులర్ సెలబ్రిటీలు నియా శర్మ, ఉర్ఫీ జంటగా రంగంలోకి దిగారు.
ఈ సందర్భంగా హోస్ట్సన్నీ లియోన్ మాట్లాడుతూ: "స్ప్లిట్స్విల్లాఎల్లప్పుడూ నా హృదయానికి చాలా దగ్గరైన షో. ప్రస్తుత తరం యువతలో ప్రేమ, బంధాలు మరియువారు తీసుకునే నిర్ణయాలు కాలానికి అనుగుణంగా ఎలా మారుతున్నాయో ఈ షో ప్రతిబింబిస్తుంది.ఈ సీజన్లో తీసుకొచ్చిన ‘ప్యార్ యా పైసా’ (ప్రేమ లేదా డబ్బు) అనే ట్విస్ట్ కంటెస్టెంట్లభావోద్వేగాలకు, బంధాలకు పెద్ద పరీక్షగా నిలవబోతోంది. ఎన్నో ఊహించని సర్ప్రైజ్లతో రాబోతున్నఈ సరికొత్త డ్రామాను వీక్షించడానికి అభిమానులు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను."
సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే విజయ్కు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహం, ఏంటది?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే ఆయనకు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే రాజకీయ విన్యాసాలు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీల నుంచి కనబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని గట్టెక్కించిన అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో పలువురు తమకు మంత్రి పదవులు దక్కనున్నాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారట. దీనితో టీవీకే పార్టీలోనే కాకుండా ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వామపక్షాలు, వీసీకే నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం.
అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి జైలు వద్ద పూలతో ఘన స్వాగతం, ప్రజలు ఆగ్రహం
ఓ యువతిపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో గత 9 నెలలుగా జైలులో వున్న ఓ నిందితుడు బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ నిందితుడు జైలు గేటు దాటి అడుగు బైట పెట్టగానే అతడి మద్దతుదారులు అతడికి పూలతో స్వాగతం పలికారు. మెడలో పూల మాలలు వేసి పెద్దపెట్టున ఊరేగించిన సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఘజియాబాద్లో హిందూ యువ వాహిని మాజీ సభ్యుడు సుశీల్ ప్రజాపతి గత 9 నెలల క్రితం ఓ న్యాయ విద్యార్థినికి పేరుమోసిన న్యాయవాదిని పరిచయం చేస్తానంటూ తన ఫ్లాటుకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేసాడు. బాధితురాలు తనపై సుశీల్ ప్రజాపతి చేసిన అఘాయిత్యాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
రూ.3.05 కోట్ల విలువతో కూడిన 8.705 కిలోల గంజాయి ప్యాకెట్ల స్వాధీనం
డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ), హైదరాబాద్ జోనల్ యూనిట్ అధికారులు మంగళవారం బ్యాంకాక్ నుండి శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్దకు వచ్చిన ఇద్దరు భారతీయ ప్రయాణికులను అడ్డగించారు. వారి చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీని పద్ధతి ప్రకారం తనిఖీ చేయగా, ఘాటైన వాసనతో కూడిన ఆకుపచ్చని, గడ్డలుగడ్డలుగా ఉన్న పదార్థం గల 24 నల్లటి ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
లివర్ ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేయాలి?
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
