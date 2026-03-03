మంగళవారం, 3 మార్చి 2026
Laya: మా అమ్మాయి ఓటీటీలో సినిమా అనగానే ఎంతో బాధపడింది : లయ

Actress Laya
Actress Laya
సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని సినిమాను మొదట్లో ఓటీటీకి అనుకున్నారు. నన్ను నేను పెద్ద స్క్రీన్‌లో చూసుకోవడం అలవాటు కాబట్టి ఓటీటీ అనగానే కొంచెం డిజప్పాయింట్‌ అయ్యాను. అయితే మళ్లీ చాలా మంది ప్రముఖులు సినిమా చూసి ఇది థియేటర్‌లో విడుదల చేసే సినిమా అని అనడంతో మళ్లీ థియేటర్‌లోకి రాబోతుంది. మా అమ్మాయి ఓటీటీలో సినిమా అనగానే ఎంతో బాధపడింది. నా సినిమా అంటే వెండితెరపై చూడాలనేది తన కోరిక. ఇప్పుడు థియేటర్‌ అనగానే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అని కథానాయిక లయ అన్నారు.
 
మిస్సమ్మ’, ‘అదిరందయ్యా చంద్రం’, ‘టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలా’ లాంటి క్లాసిక్ ఎంటర్‌టైనర్స్ తర్వాత శివాజీ, లయ జంటగా నటించిన సినిమా ‘సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని’. ఈటీవీ విన్‌తో కలిసి ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి విడుదల చేస్తున్న సినిమా ఇది. క్రైమ్-కామెడీ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్‌గా వస్తున్న సినిమాను ఈటీవీ విన్‌ అసోసియేషన్‌తో  శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రిక్కి సమర్పణలో హీరో శివాజీ స్వయంగా నిర్మిస్తుండగా.. సుధీర్ శ్రీరామ్ తెరకెక్కించారు. మార్చి 6న చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈసందర్భంగా  లయ ఈ చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు.
 
దాదాపు 20 ఏళ్ల గ్యాప్‌ తరువాత శివాజీ తో నటించడం ఎలా అనిపించింది?
శివాజీ గారు నేను కలిసి నటించి 20 ఏళ్లు అవుతుంది. ఈ చిత్రంలో నటించాలి అనగానే ఫ్యామిలీ డ్రామా అనుకున్నాను. కానీ ఇది అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ అనగానే నాకు ఇష్టమైన జోనర్‌లో ఉంది అనిపించింది. నాకు కామెడీ సినిమాలంటే ఇష్టం. అందరికి కనెక్ట్‌ అయ్యే సినిమా ఇది. కామెడీ జోనర్‌ అనేది అని ఏజ్‌ల వారికి నచ్చుతుంది. ఈ కామెడీ సినిమాలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్‌ ట్విస్ట్‌తో పాటు థ్రిల్లింగ్‌ ఎలిమెంట్స్‌ ఉంటాయి. ఇది డార్క్‌ కామెడీ జోనర్‌. కామెడీ క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ ఇది. కథ వినగానే యూనిక్‌ ఫీలింగ్‌ వచ్చింది.
 
మీ పాత్ర ఈ సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది?
ఈ చిత్రంలో నేనుఉత్తర పాత్రలో నటించాను. ఇప్పటి వరకు నన్ను నేను ఇలాంటి  పాత్రలో చూసుకోలేదు. నాకు కూడా ఈ పాత్ర వినగానే ఎంతో ఎక్జ్సయిటింగ్‌గా అనిపించింది. మంగపతిలాంటి పవర్‌ఫుల్‌ పాత్ర  చేసిన హీరోను డామినేట్‌ చేసే పాత్ర నాది. కానీ శివాజీ గారు ఎంతో ఎంకరైజ్‌ చేశారు. నా రోల్ బాగా నచ్చింది. నేను, శివాజీ కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు ఎంతో హిలేరియస్‌ గా ఉంటాయి.
 
శివాజీలో ఎలాంటి మార్పు ఏమైనా?
సినిమా అంటే ఆయనకు పాషన్‌. ప్రతిసారి సినిమాను జనాలకు ఎలా రీచ్‌ చేయాలి అనే విషయంపై తపన పడుతుంటాడు. సినిమాను అన్ని రకాలుగా ఆయన ప్రేమిస్తుంటాడు. సినిమాపై ప్రేమ అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగింది.
 
ఈసినిమాలో మీ పాత్ర ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉందా?
లయ అంటే ఎడిపించడం. ఏడవటం.. అనే గుర్తింపు ఉంది.  కానీ ఈ సినిమాలో నేనే ఏడిపిస్తాను. ఎంతో ఎంజాయ్‌ చేసిన పాత్ర ఇది. స్వార్థంగా, తన భర్త, ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించే స్వార్థపరులు పాత్ర. నా భర్త బాగుండాలి అని కోరుకునే మనస్తత్వం ఉన్న పాత్ర ఇది.
 
మీకు ఎలాంటి పాత్రలు చేయాలని ఉంది?
లీడ్‌రోల్‌ పర్మినిట్‌ కాదు. లీడ్‌ రోల్స్‌ వస్తే చేస్తాను. కానీ కథ, నా పాత్ర నచ్చితే చిన్నపాత్రలైనా చేస్తాను. అమ్మాయిలకు పాత్రలకు పరిధి తక్కువ. వచ్చే పాత్రల్లో బెస్ట్‌ పాత్రలను చేస్తాను. సాఫ్ట్‌ రోల్స్‌ఆల్రెడీ చేశాను. కాబట్టి స్ట్రాంగ్‌ క్యారెకర్స్‌ చేయాలని ఉంది. నేను బేసికల్‌గా చూడ్డానికి స్టాప్ట్‌గా ఉన్నా నేను ఏదైనా చెప్పాలంటే చాలా స్ట్రాంగ్‌గా చెబుతాను. వదలలో నాలో మరో కోణాన్ని చూస్తారు.
 
మీ తదుపరి సినిమాలు?
వదల అనే సినిమాలో జగపతిబాబు భార్యగా చేస్తున్నాను. శ్రీకాంత్‌తో కూడా ఓ సినిమా చేస్తున్నాను. నాగేశ్వర రెడ్డి దర్వకుడు. యమలీల తరహాలో సోషియో ఫాంటసీ సినిమా. వదల అనేది సైకలాజికల్‌ థ్రిల్లర్‌. డిఫరెంట్‌ జోనర్‌లో ప్రయత్నిస్తున్నాను.

