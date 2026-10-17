Rashmika : జయమ్మ పాత్రపై మీ ప్రేమ మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది : రశ్మిక మందన్నా
ఒక మహిళగా ఉండటం అంటే ఏమిటో ఆమె నాకు రణబాలి లో జయమ్మ పాత్ర వివరించింది. తన ప్రజల కోసం నిలబడటం, వారిని కాపాడుకోవడం, తన సర్వస్వాన్ని ఇచ్చి వారిని ప్రేమించడం—ఇదే నిజమైన మహిళాత్వం. 'రణబాలి, అందులో 'జయమ్మ పాత్రలపై కురుస్తున్న ప్రేమను చూస్తుంటే, నా మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది అని కథానాయిక రశ్మిక మందన్నా తన ఆనందాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
Ranabali and Jayamma
ఈ చిత్రం మన సమాజంలోని శక్తిని, దేవునిపై మనకున్న నమ్మకాన్ని, అత్యంత కష్టకాలంలో కూడా చిన్న చిన్న విషయాలను ఆనందంగా జరుపుకోగల మన సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. బయటి వ్యక్తులు మన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు, మనమంతా ఒక్కటిగా నిలబడతాం. మనం కేవలం చూస్తూ ఊరుకోం—పోరాడుతాం! 'రణబాలి' ఇదే విషయాన్ని చెబుతుంది! మనమందరం ఒకే లక్ష్యం కోసం కలిసి పోరాడుతున్నాం!
'రణబాలి'ని థియేటర్లలో చూడటం అనేది అస్సలు మిస్ అవ్వకూడని ఒక గొప్ప అనుభవం. ఇది నా సినిమా కాబట్టి ఇలా చెప్పడం లేదు; ఒక మంచి సినిమా రూపొందినప్పుడు, దానిని పూర్తిస్థాయిలో అనుభవించడం చాలా ముఖ్యం అని నా ఉద్దేశ్యం!
దర్శకుడు రాహుల్ సాంక్రిత్యాన్ గారు మన దేశంలోని అత్యంత అద్భుతమైన కథకులలో ఒకరు. ఆయన కథా శైలి ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగాలని, కాపాడబడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆయన పడిన కష్టానికి మీ అందరి నుండి ఇంతటి ఆదరణ లభిస్తుండటం చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది!
విజయ్ దేవరకొండ.. నేను మీకు ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉంటాను, మీ పనికి నేను ఎప్పటికీ అభిమానినే అని! ఈరోజు మీ కష్టానికి, మీ ప్రతిభకు అందరూ గుర్తింపునిస్తుంటే, అది నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని, ప్రశాంతతను ఇస్తోంది. మీ విజయం చూసి నా మనసు నిండుగా సంతోషిస్తోంది!
ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి మొత్తం బృందం ఎంతో అద్భుతంగా కలిసి పనిచేసింది!! ఈ సినిమా ఇంత గొప్పగా రావడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు! ఇప్పటికే సినిమా చూసిన మీ అందరికీ... గట్టిగా కౌగిలించుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. మీరంతా ఈ సినిమాను, ముఖ్యంగా జయమ్మ పాత్రను ఇంతగా ఇష్టపడటం చూస్తుంటే, నా సంతోషాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను.
థియేటర్ల నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా, 'రణబాలి' మీ మనసుల్లో అలాగే ఉండిపోతుందని ఆశిస్తున్నాను.
అపారమైన ప్రేమతో,
మీ జయమ్మ!