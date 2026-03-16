సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (15:27 IST)

Raashi Khanna: నా జీవితం ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంది : రాశి ఖన్నా

పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి నిర్మించారు.హరీష్ శంకర్ దర్శకుడు. రాశి ఖన్నా, శ్రీలీల కథానాయికలు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్. తమన్ నేపథ్య సంగీతం అందించారు. మార్చి 19వ తేదీ సినిమా విడుదల. ఈ నేపథ్యంలో రాశి ఖన్నా సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం మీ జీవితం ఎలా ఉంది? 
నా జీవితం ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం హిందీలో అక్షయ్ కుమార్ గారితో ఒక సినిమా, 'ఫర్జీ 2' షో చేస్తున్నాను. అమెజాన్‌ సిరీస్ లో ఒక పంజాబీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను, అందులో నా డైలాగ్స్ అన్నీ పంజాబీలోనే ఉంటాయి. తమిళ్ లో 'రౌడీ అండ్ కో' చేస్తున్నాను. తెలుగులో కూడా కొన్ని కథలు వింటున్నాను. ఇలా బిజీగా నా లైఫ్ వుంది.
 
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలోకి ఎలా వచ్చారు?
నిజం చెప్పాలంటే, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అనగానే కథ కూడా వినకుండా ఎంతో ఉత్సాహంతో వెంటనే ఓకే చెప్పేశాను. నేను నా మొదటి సినిమా చేస్తున్నప్పటి నుంచే, పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టార్డమ్ గురించి, పవనిజం గురించి విన్నాను. అప్పుడే ఆయనతో కలిసి ఒక్క సినిమా అయినా చేయాలి అనుకున్నాను. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'తో నా కల నెరవేరింది.
 
ఈ సినిమాలో మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?
నా పాత్ర పేరు శ్లోక. తను చాలా మోడరన్ అమ్మాయి. సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉంది. నా పాత్రకు కూడా మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది. నాకు ఇందులో ఒక మాస్ సాంగ్ ఉంది. నాకు డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి, ఆ సాంగ్ షూటింగ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను.
 
దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ గారి గురించి ఏం చెప్తారు?
హరీష్ శంకర్ గారు చాలా స్మార్ట్. ఆయనకు మాస్ పల్స్ బాగా తెలుసు. సాధారణంగా 120 రోజులు పట్టే షూటింగ్‌ను ఆయన కేవలం 40 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. సరిగా నిద్ర కూడా పోకుండా సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. షూటింగ్ సమయంలో సెట్‌లోనే పంచ్‌ డైలాగ్స్ రాసి ఇస్తుంటారు. హరీష్ గారికి ఓపిక ఎక్కువ. సినిమా పట్ల ఆయన అంకితభావం చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను.
 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి డేట్స్ కి తగ్గట్టుగా మీరు డేట్స్ ఇవ్వాలి కదా.. ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా?
పవన్ కళ్యాణ్ గారి షెడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పలేమని హరీష్ గారు ముందే చెప్పారు. అందుకు తగ్గట్టుగా నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను అని చెప్పాను. కొన్నిసార్లు పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా 24 గంటల షిఫ్టులు కూడా పని చేశాను.
 
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ గురించి?
సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టే నిర్మాతలు వాళ్ళు. బడ్జెట్ విషయంలో రాజీ పడరు. దర్శకుడికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తారు. మైత్రి బ్యానర్ లో పని చేసే వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది. ఆ బ్యానర్ లో మరిన్ని సినిమాలు చేసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను.

నా వయసు 73 యేళ్లు - మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? మల్లారెడ్డి ప్రశ్న

నా వయసు 73 యేళ్లు - మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? మల్లారెడ్డి ప్రశ్నతెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత మల్లారెడ్డి పార్టీ మారబోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆయన స్పందించారు. ప్రస్తుతం నా వయసు 73 యేళ్ళు. ఏ నిర్ణయం ఎపుడు తీసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు. మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మునిగిపోయే నావ. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 11 యేళ్ళు కాదు.. 50 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఆ పార్టీ మునిగిపోయే పడవనే అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికను మల్లారెడ్డి కొట్టిపారేశారు. పైగా, తన పెళ్లి రోజు వేడుకలకు ఆహ్వానించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని స్పష్టం చేశారు.

వైకాపా విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లింది : సీఎం చంద్రబాబు

వైకాపా విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లింది : సీఎం చంద్రబాబునవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో గత వైకాపా పాలకులు చేసిన విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు అమరజీవి జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని అమరావతిలోని శాఖమూరు వద్ద 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 58 రోజుల పాటు కఠోర దీక్ష చేశారని.. ఆత్మార్పణతో రాష్ట్రాన్ని సాధించి పెట్టారని గుర్తుచేశారు.

ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసిన తల్లి

ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసిన తల్లిఒడిశాలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సంబల్‌పూర్ జిల్లాలో ఒక తల్లి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరివేసి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. శుక్రవారం నాడు సర్గిడిహి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సంజు మడికి తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో పెద్ద కుమార్తెకు ఆరేళ్లు, చిన్న కుమార్తెకు నాలుగు నెలలు కలిసి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లింది. ఆమె ఆ ఇద్దరు మైనర్లను సమీపంలోని ఒక బావి వద్దకు తీసుకువెళ్లి, అందులోకి విసిరివేసింది. ఆ తర్వాత ఏమీ జరగనట్లుగానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది.

తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?

తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?భారతీయ జనతా పార్టీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాక తమిళనాడులో రాజకీయ ప్రచారం మరింత తీవ్రమైంది. కొన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బిజెపి కూటమి ఏర్పాటులో భాగంగా విజయ్‌కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా కింద బిజెపి టీవీకేకు దాదాపు 80 సీట్లు కేటాయించవచ్చని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పదవిపై దృష్టి సారించినట్లు టాక్ వస్తోంది. ఇది చర్చలను క్లిష్టతరం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు, బీజేపీ లేదా టీవీకే నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.

కాఫీ తాగుతూ నెతన్యాహూ, అది Deep Fake AI video అంటోన్న నెటిజన్స్, అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని...?

కాఫీ తాగుతూ నెతన్యాహూ, అది Deep Fake AI video అంటోన్న నెటిజన్స్, అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని...?ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహు చనిపోయాడంటూ సోషల్ మీడియాలో గత రెండు రోజుల నుంచి వస్తున్న వార్తలకు నెతన్యాహు చెక్ పెట్టారనుకుంటుంటే మళ్లీ కొత్త ట్విస్ట్ వచ్చింది. X లోని Grok నెతన్యాహు కాఫీ తాగుతున్నట్లు కనిపించిన వీడియో డీప్ ఫేక్ ఏఐ వీడియో అంటూ తేల్చింది. దీనితో నెటిజన్లు మళ్లీ ట్రోల్స్ స్టార్ట్ చేసారు. నెతన్యాహు చనిపోయినప్పటికీ ఏవేవో ఏఐ వీడియోలు జనరేట్ చేస్తూ తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఐతే గత రాత్రి నెతన్యాహు అఫీషియల్ X ఖాతా నుంచి విడుదలైన వీడియోలో ఆయన ఎంతో హుషారుగా కాఫీ తాగుతూ తన రెండు చేతులను చూపుతా మాట్లాడారు.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
