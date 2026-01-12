సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (11:05 IST)

Jayakrishna: తాతయ్య కృష్ణ గారు గర్వపడేలా చేయడమే నా జీవితాశయం: జయకృష్ణ

Ashwini Dutt, Jayakrishna, Raghurama Krishna Raju
Ashwini Dutt, Jayakrishna, Raghurama Krishna Raju
భారతీయ సినీ పరిశ్రమకి అపూర్వమైన సేవలు అందించిన పద్మభూషణ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం విజయవాడలోని లెనిన్ సెంటర్‌లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. కృష్ణ గారి మనవడు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణగారి సోదరుడు ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు, అగ్ర నిర్మాత అశ్వినిదత్,  సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు, సూపర్ స్టార్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కృష్ణ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించారు.
 
విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో హీరో జయకృష్ణ మాట్లాడుతూ,  కృష్ణ గారిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ కలవడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఏం చేసినా ఆయన నా పక్కనే ఉంటూ నడిపిస్తుంటారనిపిస్తోంది, ఈరోజు కూడా ఆయన నా పక్కనే ఉన్నారు అనిపిస్తుంది. ఆయనతో గడిపిన సమయం ఆయన నాకు చెప్పిన మాటలు, ఎప్పుడూ గుర్తొస్తూనే ఉంటాయి. నా జీవితంలో మరో ముఖ్యమైన వ్యక్తి మా బాబాయ్ మహేష్ బాబు గారు. ఆయన నాకు ఎప్పుడూ గైడెన్స్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. నేను ఆయనకి వీరాభిమానిని. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను. నిన్న ఆయన నా సినిమా ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేశారు. అది నాకు నా జీవితంలో ప్రౌడ్ మూమెంట్. మహేష్ బాబు గారు నా ఇన్స్పిరేషన్. 
 
40 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజు అగ్నిపర్వతం సినిమా రిలీజ్ అయింది. అశ్విని దత్ గారు ఆ సినిమాని నిర్మించారు. మహేష్ బాబాయ్ ని కూడా ఆయనే లాంచ్ చేశారు. ఈ ఏడాది ఆయన నన్ను లాంచ్ చేస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆయన నన్ను ఇంత బలంగా నమ్మినందుకు థాంక్యూ. నేను నా బెస్ట్ ఇస్తాను.  బంగారు తాతయ్య గారు కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నానంటే అది ఆయన వల్లే. అలాగే కిరణ్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ వచ్చి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీరందరూ ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అంటే దానికి కారణం తాతయ్య కృష్ణ గారే. ఈ సంవత్సరం నా మొదటి సినిమా శ్రీనివాస మంగాపురం లాంచ్ అవుతుంది. యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ. కథ చాలా బాగుంటుంది. అజయ్ భూపతి గారు అద్భుతంగా తీస్తున్నారు. మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నేను మంచి సినిమాలు మంచి కథలు తో మీ ముందుకు వచ్చే మీ అందరిని గర్వపడేలా చేస్తాను. మీ సపోర్టు ఎప్పుడూ నాతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ థాంక్యు.
 
ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు మాట్లాడుతూ.. సుధా స్వామి బుజ్జి జితేంద్ర  ముగ్గురు రెండు సంవత్సరాలుగా చాలా కష్టపడి అనుమతులు తీసుకుని ఈ విగ్రహాన్ని  కట్టించడం అహర్నిశలూ కష్టపడి ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయడం అభినందనీయం. కృష్ణ గారికి ఈ ప్రాంతం మీద ఎంతో అభిమానం ఉంది. ఆయన తొలి చిత్రం అలంకార్ థియేటర్లో రిలీజ్ అయింది. అగ్నిపర్వతం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ అప్సర థియేటర్ లో అద్భుతంగా ఆడింది. ఇక్కడున్న ప్రతి ధియేటర్ తో ఆయనకి మరపురాని గుర్తులున్నాయి. అశ్విని దత్ గారికి మా కుటుంబంలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. కృష్ణ గారితో అనేక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు తీశారు. మహేష్ బాబు గారిని రాజ్ కుమారుడుతో పరిచయం చేశారు. ఈరోజు జయకృష్ణని పరిచయం చేస్తూ శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా చేస్తున్నారు. కృష్ణ గారి ఆశీర్వాదంతో మీ అందరి ఆశీర్వాదం అభిమానం జయకృష్ణ బాబు మీద ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్నిఅద్భుతంగా జయప్రదం చేసిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
 
ప్రొడ్యూసర్ అశ్వినీ దత్ మాట్లాడుతూ.. కృష్ణ గారు 350 సినిమాలు చేశారు. ఆయన ఇంకా చేస్తారని కూడా నేను తిరిగాను. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబుని ఇచ్చారు. ఆయన ఎంత అద్భుతంగా నిలిచారో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడుజయకృష్ణ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్నాను. సినిమా మీరందరూ చూడాలి. చూసి ఆనందించి నాకు చెప్పాలి.
 
డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి మాట్లాడుతూ.. అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కానీ కృష్ణ గారికి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు. కృష్ణ గారి గురించి వింటేనే గూస్ బంప్స్ వస్తాయి మహేష్ బాబు గారు నిన్న మా పోస్టర్ ట్విట్ చేశారు. ఆయనకి సినిమా గురించి ప్రతిదీ తెలుసు. నాకు అశ్విని దత్ గారు కిరణ్ గారు ఈ అవకాశం ఇవ్వడమే గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. చాలా నిజాయితీగా ఈ సినిమా తీస్తున్నాను. జయకృష్ణ నెక్స్ట్ సూపర్ స్టార్ అవుతాడు. తన స్క్రీన్ ప్రన్స్ అద్భుతంగా ఉంది. శ్రీనివాస మంగాపురం మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.  అతి త్వరలోనే పాటలు రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. పాటలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కృష్ణ గారి లెగసి కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ థాంక్యు
 
ఎమ్మెల్యే రాము మాట్లాడుతూ...  సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహావిష్కరణలో నేను పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫ్యాన్స్ ని ఒక కల్ట్ లాగా తీసుకెళ్లిన మహానుభావుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. గుడివాడలో కూడా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహం సిద్ధమవుతోంది. త్వరలోనే ఆవిష్కరించబోతున్నాము.
 
ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ... అశ్విని దత్ గారి హస్తవాసి చాలా మంచిది. ఎంతో మంది కొత్త నటులని సూపర్ స్టార్ గా చేశారు. ఆయన పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఆయన మా విజయవాడ కి చెందిన వ్యక్తి కావడం మా అందరికీ ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. కృష్ణ గారి కుటుంబం నుంచి కృష్ణ గారి మనవడు జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం కాబోతున్నారు. జయకృష్ణ సినీ పరిశ్రమల గొప్ప విజయాలను అందుకోవాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను.  
 
బుద్ధ వెంకన్న మాట్లాడుతూ.. 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే చోట కృష్ణ గారు నటించిన అగ్నిపర్వతం సినిమా మనందరం ఎంతగానో ఆస్వాదించాం. అదే రోజున ఆయన విగ్రహం ఎక్కడ ఆవిష్కరించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.జయకృష్ణని సూపర్ స్టార్ ను చేయాలని కృష్ణ గారు ఎప్పుడు అనేవారు. ఎక్కడున్నా ఆయన ఆశీర్వాదం జయకృష్ణ పై ఉంటుంది. కృష్ణగిరి అభిమానులు మహేష్ గారి అభిమానులు అందరూ కూడా జై కృష్ణుని ఆశీర్వదించి పూర్తి సహకారం అందించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను
 
ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ.. కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని విజయవాడ మహానగరంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. కృష్ణ గారు అంటే మంచితనానికి మారుపేరు. అందరి గుండెల్లో ఒక సూపర్ స్టార్ గా చిరస్థాయిగా నిలిచారు. ఆయన ప్రతి సినిమా ఒక ఆణిముత్యం. కృష్ణ గారి మనవడు జయకృష్ణ సినిమా రంగంలోకి వస్తున్నాడు. తను కూడా అద్భుతమైన విజయాలని అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ.. విజయవాడ మహానగరంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఘట్టమనేని కుటుంబం నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ హీరోగా వస్తున్న జయకృష్ణ కి మనందరం అభినందించాలి. ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించే చిత్రాలు తీసి మనందరి మధ్యలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన కృష్ణ గారి విగ్రహం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.
 
ఎంపీ కేశినేని చిన్ని మాట్లాడుతూ..  కృష్ణ గారికి విజయవాడతో ఎంతో అనుబంధం ఉంది. విజయవాడ ప్రజలకు కూడా కృష్ణ గారు అంటే అపారమైన అభిమానం. ఆ కుటుంబంతో నాకు కూడా మంచి అనుబంధం ఉంది. జయకృష్ణ మహేష్ బాబు లాగా చక్కని అందమైన హీరో లాగా మీ ముందుకు వస్తున్నాడు. అశ్విని దత్ గారు వారిని లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇది  ఘనవిజయం సాధించబోతోంది. ఈ అద్భుతమైన విగ్రహాన్ని స్థాపించిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. జయకృష్ణ మరో సూపర్ స్టార్ గా రావాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
 
డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ, మంచికి మారుపేరు కృష్ణ గారు. సూపర్ స్టార్ అంటే కృష్ణ గారే. కృష్ణ గారి మనవడు జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. కృష్ణ గారిని మహేష్ బాబు గారిని ఆశీర్వదించిన అందరూ జయకృష్ణని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆర్ఎక్స్ 100 సినిమాతో మీ అందరిని అలరించిన అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో జై కృష్ణ హీరోగా మీ ముందుకు వస్తున్నాడు. ఘట్టమనేని మూడో జనరేషన్ జయకృష్ణ. కృష్ణ గారి అభిమానులందరికీ మనవడు, మనవాడు జయకృష్ణకి అద్భుతమైన విజయాలని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..భార్యను కాపురానికి పంపడం లేదన్న కోపంతో ఓ అల్లుడు అత్తను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సింగ్ నగర్‌కు చెందిన కోలా దుర్గ కుమార్తెకు నాగసాయితో వివాహం జరిగింది. అయితే దంపతుల మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గొడవల నేపథ్యంలో ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Chhattisgarh: యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పోలీస్ సిబ్బంది

Chhattisgarh: యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పోలీస్ సిబ్బందిపోలీస్ సిబ్బందే ఓ యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కోర్బా జిల్లాలో శనివారం ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. బంకిమోంగ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జనవరి 8 రాత్రి ఈ సంఘటన జరిగిందని, బాధితురాలికి తెలిసిన ఐదుగురు నిందితులలో ఒకరు ఆమెకు ఫోన్ చేశారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. బాధితురాలిపై ఎమెర్జెన్సీ పోలీస్ టీం డ్రైవర్‌తో సహా ఐదుగురు వ్యక్తులు అత్యాచారం చేశారని పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. ఈ కేసులో డయల్ 112 పోలీస్ హెల్ప్‌లైన్ వెహికల్ డ్రైవర్‌తో సహా ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు

GHMC Elections: జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు.. టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు మంచి అవకాశం

GHMC Elections: జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు.. టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు మంచి అవకాశంరాబోయే జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు తెలంగాణలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవల, జనసేన తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించి, తుది నిర్ణయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్‌కు వదిలేసింది. స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలా లేక టీడీపీ, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా అనే దానిపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని జనసేన పేర్కొంది. అయితే, ఒక్క రోజులోనే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు, తమకు పొత్తు అవసరం లేదని, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం.. రాజకీయంగా రచ్చ.. ప్రజాధనంతో వద్దు

అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం.. రాజకీయంగా రచ్చ.. ప్రజాధనంతో వద్దుగుజరాత్‌లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం తరహాలో అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక ప్రధాన పర్యాటక మైలురాయిని సృష్టించడం ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యం. విగ్రహ ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించడానికి ఇటీవల ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశమైంది. ఈ సమావేశం తర్వాత, మంత్రి నారాయణ మీడియాతో కీలక వివరాలను పంచుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఖరీదు 1,750 కోట్లు ఉంటుందని, 3,500 మెట్రిక్ టన్నుల బరువున్న కాంస్యం ఉంటుందని నారాయణ చెప్పారు.

కోడి పందాలపై హైకోర్టు సీరియస్.. సెక్షన్ 144 విధించాలి.. పోలీసులకు ఆదేశాలు

కోడి పందాలపై హైకోర్టు సీరియస్.. సెక్షన్ 144 విధించాలి.. పోలీసులకు ఆదేశాలుసంక్రాంతి సందర్భంగా జరిగిన కోడి పందాల కార్యక్రమాల తర్వాత, హైకోర్టు గతంలో కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం కఠినంగా వ్యవహరించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. జంతువులపై క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం, 1960, ఆంధ్రప్రదేశ్ గేమింగ్ చట్టాన్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అమలు చేయడంపై ఈ ఆదేశాలు దృష్టి సారించాయి. తూర్పు- పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణ - గుంటూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోర్టు ప్రత్యేకంగా ఆదేశించింది. కోడి పందాల వేదికల గురించి అధికారులకు సమాచారం అందిన వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

Watch More Videos

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com