Roshan: అమ్మ నాన్న కష్టాన్ని నమ్ముకో అని నేర్పించారు : హీరో రోషన్
Roshan, Anaswara Rajan, Ooha, Kiran
స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్' అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ వైజాగ్ లో గ్రాండ్ గా ఛాంపియన్ నైట్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
ఛాంపియన్ నైట్ లో హీరో రోషన్ మాట్లాడుతూ, పీటర్ మాస్టర్ కంపోజ్ చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో నాకు కొన్ని గాయాలు కూడా అయ్యాయి. ఆయనతో మళ్లీమళ్లీ యాక్షన్ సీన్లు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. కిరణ్ గారు పదేళ్ల క్రితం నుంచి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. బైరాన్ పల్లి వీరులందరికీ థాంక్యూ. వీళ్ళందరూ లేకపోతే ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చేది కాదు .వైజయంతిలో సినిమా చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎంతోమంది హీరోలని లాంచ్ చేశారు. నన్ను కూడా ఛాంపియన్ ద్వారా తీసుకొస్తున్నందుకు థాంక్యూ.
అమ్మ నాన్న కష్టాన్ని నమ్ముకో అని నేర్పించారు. అలాగే దేని మీద కష్టపడతామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. మూడేళ్లు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆగాను అంటే అది కేవలం ఛాంపియన్ కోసమే. నేను ఇంకా ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్టు వస్తే దానికి ఏదైనా ఇవ్వడానికి రెడీ. నేను సంవత్సరానికి ఎన్ని సినిమాలు చేస్తానో తెలియదు కానీ చేసిన ప్రతి సినిమా 100% ఇచ్చానని మీతో అనిపించుకునేలా చేస్తాను. మీ నమ్మకమే నా రియల్ సక్సెస్. నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్. మొన్నటి వరకు వచ్చిన టెన్షన్ ఉండేది. ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత ఎడిట్ చూసిన తర్వాత 100% హిట్ కొడతామని నమ్మకం వచ్చేసింది. నేను భవిష్యత్తులో ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరందరూ నన్ను తిట్టుకోవచ్చు కానీ డిసెంబర్ 25న మీకు ఆ అవకాశం ఇవ్వను. అందరూ డిసెంబర్ 25న ఛాంపియన్ చూడండి. అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. అందరికీ థాంక్యు సో మచ్.
హీరోయిన్ అనస్వర మాట్లాడుతూ...తెలుగులో రిలీజ్ అవుతున్న నా మొదటి సినిమా ఇది. డైరెక్టర్ ప్రదీప్ గారికి థాంక్యూ. స్వప్న గారు ప్రియాంక గారు ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు. గిరగిర సాంగ్ నా కెరీర్లో గుర్తుండిపోతుంది.. రోషన్ ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేశారు. డిసెంబర్ 25 తర్వాత రోషన్ ని అందరూ ప్రేమిస్తారు. తను కచ్చితంగా చాంపియన్ అవుతారు. ఇందులో నా క్యారెక్టర్ పేరు చంద్రకళ. తెలుగు ఆడియన్స్ నా మలయాళ సినిమాలు చూసి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు. ఎప్పటిలాగే మీ సపోర్ట్ ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను.
ఊహ మాట్లాడుతూ.. రోషన్ మూడేళ్లు ఎదురు చూశాడు. దానికి ఆన్సర్ గా ఈ సినిమా మీరు చూస్తున్నారు. మైఖేల్ గా తనకి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రదీప్ గారికి థాంక్యూ. దత్ గారు కిరణ్ గారు అందరూ రోషన్ ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు. వాళ్ళ సంస్థలో రోషన్ రీలాంచ్ అవడం ఆనందంగా వుంది. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఈవెంట్ లో మూవీ యూనిట్ అందరూ పాల్గొన్నారు.