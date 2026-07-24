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  4. My scene was cut from the movie Jana Nayagan: Actress Anandhi in a choked voice
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (12:32 IST)

జన నాయగన్ చిత్రం నుంచి నా సన్నివేశాన్ని తీసేసారు: గద్గద స్వరంతో నటి ఆనంది

Anandi Ajay
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (12:36 IST)
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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నటించి చిత్రం జన నాయగన్ విడుదలైంది. ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ స్పందన వస్తోంది. విజయ్ అభిమానులు అయితే తమ అభిమాన హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చిత్రం అద్భుతంగా వుందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ ఆ చిత్రంలో నటించిన హీరోయిన్ ఆనంది విజయ్ మాత్రం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నది. కారణం ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
జన నాయగన్ చిత్రం విడుదల కోసం కొన్ని నెలలుగా కళ్లు కాయలుకాచేలా ఎదురుచూసాను. ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ చిత్రంలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ తో నేను నటించిన సన్నివేశాలు వున్నాయి. వాటిని చూసుకుందామన్న కుతూహలంకొద్దీ ఎదురుచూసిన నేను షాక్ తిన్నాను. సినిమా చూస్తే అందులో నేను విజయ్ కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు లేవు. వాటిని కత్తిరించి పక్కనపెట్టారట. ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూసిన నాకు ఇది తెలిసి చాలా బాధపడుతున్నాను అంటూ గద్గద స్వరంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
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ఐవీఆర్
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