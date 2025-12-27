అనసూయకే నా సపోర్ట్, శివాజీ వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి: ప్రకాష్ రాజ్
నటుడు శివాజీ ఆడవారిపై మాట్లాడేటప్పుడు వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు ప్రకాష్ రాజ్. ఆయన మాట్లాడుతూ... మహిళల వస్త్రధారణ గురించి చెప్పటానికి నువ్వెవరు? ముందు నీ దృష్టికోణం మార్చుకో. స్టేజిలో చోటు దొరికింది కదా అని నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడకూడదు. స్టేజి పైన మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి.
నా మద్దతు అనసూయకే వుంటుంది. ఒక్క అనసూయకు మాత్రమే కాదు మహిళా లోకానికి మొత్తానికి మద్దతిస్తా. శివాజీకి కేవలం అవయవాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయనుకుంటా. అందుకే ఆయన అలా మాట్లాడుతున్నారు. సారీ చెప్పినంత మాత్రాన బాధ పోతుందా. వాళ్లు మాట్లాడుతూనే వుంటారు అని అన్నారు ప్రకాష్ రాజ్.