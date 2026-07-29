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  4. My uncle used to make me sit on his lap and behave inappropriately when I was a child: Actress Shivangi Joshi
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (17:49 IST)

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగి

Shivangi Joshi
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (17:52 IST)
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నటి శివాంగి జోషి తనకు చిన్నప్పుడు ఎదురైన లైంగిక వేధింపులను లాకప్ 2 వేదికగా పంచుకున్నది. తన చిన్నతనంలో తనకు మావయ్య వరస అయ్యే దగ్గర బంధువే తనపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడని ఆమె వెల్లడించారు.
 
శివాంగి తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని వివరిస్తూ... నాకు మావయ్య వరసయ్యే వ్యక్తి రోజూ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేవాడు. అతడంటే మా అమ్మకు ఎంతో నమ్మకం వుండేది. ఆ నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న అతడు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు.
 
సినిమాల్లో నటించాలంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనీ, ఇంకా ఏవేవో చేయాల్సి వుంటుందని తన ఒడిలో కూర్చుబెట్టుకుని అసభ్యంగా తాకుతుండేవాడు. నా తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో లేనప్పుడు నాపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. ఈవిషయం తెలుసుకున్న అమ్మానాన్నలు అతడిని బైటకు గెంటేసారు అంటూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు.
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ఐవీఆర్
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గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?

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మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...

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ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలుఈ రోజుల్లో టీలో లెమన్ గ్రాస్ వేసి తాగుతున్నారు. ఈ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అందుకే రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు కూడా తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం మొదలైన ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.