Poonam Kaur పోసాని కృష్ణమురళి ప్రెస్ మీట్తో నా పెళ్లి ఆగిపోయింది: పూనమ్ కౌర్
టాలీవుడ్ నటి పూనమ్ కౌర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తనను బెదిరించాయనీ, చివరికి డబ్బులు, పదవులు ఆశ చూపించి ఓ నటుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలని ఒత్తిడి చేసారంటూ చెప్పారు. సదరు నటుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకపోతే తన నగ్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పెడతామంటూ బెదిరించారని సంచలన విషయం బైటపెట్టారు.
తన ఫ్రెండుతో వివాహం చేసుకోవాలని అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న తరుణంలో పోసాని కృష్ణమురళి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారనీ, దాంతో తన పెళ్లి ఆగిపోయిందని ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ తర్వాత తన తల్లికి గుండెపోటు వచ్చి చనిపోయిందనీ, ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తన జీవితాన్ని దుఃఖమయం చేసాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.