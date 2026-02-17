మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (17:38 IST)

Suhas: హే బల్‌వంత్‌ సినిమా చూసి నా వైఫ్‌ ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌ చేసింది : సుహాస్‌

భగవాన్‌ అంటే భగవంతుడు అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి టైటిల్‌ మార్చాలని సెన్సారు వారు సూచించడంతో హే భగవాన్‌ ను హే బల్‌వంత్‌గా మార్చాం. సినిమాలో  నరేష్‌ క్యారెక్టర్‌ పేరు మార్చాం. సినిమా టైటిల్‌తో పాటు సినిమా కాన్సెప్ట్‌ను కూడా సెన్సారు వాళ్లు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు అని చిత్ర కథానాయకుడు సుహాస్ అన్నారు.
 
సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్‌ విజనరీ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హీరో సుహాస్‌  మంగళవారం సినిమాలు విశేషాలు తెలియజేశారు.
 
ఈ సినిమాలో మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?
చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్‌ చేయాలని ఆలోచించే కుర్రాడు, నాన్న బిజినెస్‌ను టేకప్‌ చేయాలని అనుకుంటాడు. అప్పుడు అతనికి ఎదురైన పరిణామాలు ఏమిటి? నాన్న బిజినెస్‌ ఏమిటి? ఇలా సినిమా పూర్తి ఎంర్‌టైన్‌మెంట్‌గా, నా పాత్ర కూడా వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది.
 
ఈ సినిమా చాలా తక్కువ వర్కింగ్‌ డేస్‌లో ఈ సినిమాను పూర్తి చేశారట?
అవునండి.. నా కెరీర్‌లో సినిమా ఓకే కాగానే పూర్తిచేసి చాలా త్వరితగతిన విడుదల చేస్తున్న సినిమా 'హే బల్‌వంత్‌' సినిమా కూడా ఎంతో క్వాలిటీగా ఉంటుంది. నా కెరీర్‌లో మళ్లీ ఇంత ఫాస్ట్‌గా సినిమా జరుగుతుందా అనిపించింది.
 
ప్రతి సినిమా కోసం మీ ఎఫర్ట్‌ పెడుతున్నారు? కానీ సరైన సక్సెస్‌ రాలేకపోతే ఎలా అనిపిస్తుంది?
విజయం కోసం ఎదురుచూడటమే.. బాధగా అనిపిస్తుంది. కానీ వెంటనే తదుపరి సినిమాకు రెడీ అవుతున్నాను.
 
హే బల్‌వంత్‌ పట్ల ఎలాంటి అంచనాలు ఉన్నాయి?
ఈ సినిమాపై అందరికి నమ్మకం ఉంది. వంశీ నందిపాటి గారు మాకు ఈ సినిమాకు ఎంతో ధైర్యం ఇస్తున్నారు. వరుస ఫెయిల్యూర్స్‌ తరువాత అందరూ  కంట్రోల్‌గా ఆలోచించి చేయమని అన్నారు., ఇంట్లో మా శ్రీమతి కూడా చెప్పింది. అందుకే మంచి సినిమాలు చేయాలని కొంత బ్రేక్‌ ఇచ్చి హేబల్‌వంత్‌ చేశాను. ఈ సినిమాపై చాలా నమ్మకం ఉంది.
 
తమిళ్‌ సినిమా మందాడిలో మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది.
మందాడిలో మెయిన్‌ విలన్‌ తమిళ్‌ సినిమా. సినిమా రిజల్ట్‌ తరువాత తమిళంలో బిజీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నేను వెయిట్‌ చేసిన లుక్‌ అండ్‌ క్యారెక్టర్‌. అంబాజీ పేట సినిమా చూసి ఈ సినిమా కోసం నన్ను అప్రోచ్‌ అయ్యారు.
 
తమిళ సినిమాలు చేయడం ఎలా ఉంది?
విలన్‌ పాత్రలే చేస్తున్నాను. చాలా డిఫరెంట్‌ లుక్‌, ఆ లుక్‌ను ఎలా రిసీవ్‌ చేసుకుంటారో అనే టెన్షన్‌ ఉంది.
 
ఇంతకు ముందు దాదాపుగా అన్నీ సీరియస్‌ పాత్రలే చేశారు. తొలిసారిగా హేబల్‌వంత్‌లో మీ పాత్రలో కామెడీ కనిపిస్తుంది?
నా కెరీర్‌ ప్రారంభంలో షార్ట్‌ఫిల్మ్‌స్‌లో నేను కామెడీ పాత్రలే చేశాను. ఈ సినిమాలో నా పాత్రను చూసి మా ఆవిడ కూడా ఇలాంటి సినిమాలు చేయమని కోరింది. లక్కీగా నాకు ఈ సినిమా వచ్చింది.
 
కెరీర్‌ ఎలా అనిపిస్తుంది?
నేను పూర్తి శాటిస్‌ఫాక్షన్‌గా ఉన్నాను. ఈ సినిమా హిట్‌ అయితే అది ఇంకా పెరుగుతుంది. అందరూ సినిమా మీద ఫుల్‌ కాన్పిడెంట్‌గా ఉన్నాను. పెద్ద విజయం రాబోతుంది. ఈ సినిమా మా వైఫ్‌ కూడా చూసి ఫుల్‌ ఎంజాయ్‌ చేసింది. ఇలాంటి సినిమాలు కదా నువ్వు చేయాల్సింది అంది.
 
మీ తదుపరి సినిమా ?
కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు బ్యానర్‌లో ఓ సినిమా చేస్తున్నాను. ఆయన కథ అందిస్తున్నాడు. వాళ్ల అసోసియేట్‌ దర్శకుడు. తెలుగులో కొన్ని కథలు వింటున్నాను.త్వరలోనే ఫైలన్‌ అవుతాయి.

