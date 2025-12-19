Rakul Preet Singh: బాహుబలి వంటి సినిమా చేయాలని నా కోరిక : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
నాకు మంచి తెలుగు కథ రావాలని నా అభిమానులంతా నాకోసం ప్రార్థించండి. అంటూ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పేర్కొంది. గత రాత్రి హైదరాబాద్ లోని పంజాగుట్టలో నూతనంగా సెకండ్ స్కిన్ మేకప్ స్టూడియో & అకాడెమీ ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రముఖ మేకప్ మాన్ కడాలి చక్రవర్తి (చక్రి) కి చెందింది. ఇతను గతంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, తమన్నా, కత్తి శెట్టి వంటి వారి దగ్గర పనిచేశారు.
ఈ సందర్భంగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఇటీవల కాలంలో తెలుగు సినిమాలు చేయకపోవడం వల్ల నేను తెలుగు సినిమాలను, తెలుగువారిని ఎంతగానో మిస్ అవుతున్నాను. తప్పకుండా నేను తెలుగులో సినిమాలు చేస్తాను. నాకు తొలివిజయం అందించింది తెలుగు సినిమానే. నన్ను తెలుగు ప్రజలు అంతగా ఆదరించారు. ఒక చక్కటి కథ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. నాకు మంచి తెలుగు కథ రావాలని నా అభిమానులంతా నాకోసం ప్రార్థించండి. హైదరాబాద్ లో ఉండి షూటింగ్ చేయాలని ఎంతోకొరికగా ఉంది. ప్రస్తుతం కథలు వింటున్నాను. మంచి కథ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. తెలుగులో బాహుబలి వంటి సినిమా చేయాలని నా కోరిక. బోయపాటి శ్రీను గారి దర్శకత్వంలో నేను గతంలో రెండు సినిమాలలో చేశాను. వారి మాస్ డైరెక్షన్ నాకు చాలా ఇష్టం. అఖండ తాండవం చిత్ర విజయానికి గాను బోయపాటి గారికి, బాలకృష్ణ గారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.