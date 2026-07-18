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  4. Mythri Distributors is releasing the film Mandadi, starring Suhas and Suri
Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (17:56 IST)

Soori: సుహాస్, సూరి నటించిన మండాడి చిత్రాన్ని విడుదలచేస్తున్న మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్

Suhas and Soori in Mandadi
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (17:56 IST)
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Suhas and Soori in Mandadi
సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలను పోషించిన చిత్రం మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కిస్తుండగా ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది. బోట్ సీక్వెన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటాయని ఆల్రెడీ టీం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
 
‘మండాడి’ మూవీని సెప్టెంబర్ 10న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో సినిమా విడుదల కానుంది. ఇక ఈ సినిమాని తెలుగులో మైత్రి మూవీస్ రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఏపీ, తెలంగాణలో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్‌పి భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనుంది.
 
ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాకి సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించగా, ఎస్.ఆర్. కథిర్ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పని చేశారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ను డి.ఆర్.కె. కిరణ్, ఎడిటింగ్‌ను ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్, యాక్షన్ సన్నివేశాలకు పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ కంపోజ్ చేశారు
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దేవీ

Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స

Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్సవిశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్‌ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.

కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్

కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026 నిర్వహణలో భాగంగా, రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్‌నాథ్ సింగ్ న్యూఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద నుంచి ‘శౌర్య విజయ్ యాత్ర’ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైడర్లు జావా మరియు యెజ్డీ మోటార్‌సైకిళ్లపై 13 రోజుల సాహస యాత్రను ప్రారంభించారు. ‘వన్ రైడ్, వన్ నేషన్, వన్ సెల్యూట్’ అనే నినాదంతో చేపట్టిన ఈ 1,900 కిలోమీటర్ల యాత్రలో, విధుల్లో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ పొందిన రక్షణ దళాల సిబ్బందితో పాటు ఎంతోమంది పాల్గొంటారు.

అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్

అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్తెలంగాణలోని విద్యార్థుల తరపున కేటీఆర్ ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి యువ సంగ్రామం అని పేరు పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో వైఫల్యం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే ప్రధానంగా ఈ నిరసన ఉద్దేశ్యం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 70,000 ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ సవాలు విసిరారు.

చంద్రాయణగుట్టలో లైసెన్స్ లేని మందులు

చంద్రాయణగుట్టలో లైసెన్స్ లేని మందులుహైదరాబాద్‌లోని చంద్రాయణగుట్టలో సరైన డ్రగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మందులను అక్రమంగా నిల్వ చేసి విక్రయిస్తున్న ఒక ప్రదేశంపై తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు దాడి చేసి, ఆ మందుల నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మందుల అక్రమ విక్రయానికి సంబంధించిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అధికారులు ఈ తనిఖీ చేపట్టగా, అస్లాం బిన్ సలాం బజాబర్ అనే వ్యక్తి లైసెన్స్ లేకుండా మందులను నిల్వ చేసి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ అమ్మకం కోసం ఉంచిన యాంటీబయాటిక్స్, ఇతర రకాల మందులతో సహా మొత్తం 11 రకాల మందులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి

ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతిఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఈ కేసు నమోదైంది. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి

ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండివర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.

ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్

ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.

హైదరాబాద్‌లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్‌ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం

హైదరాబాద్‌లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్‌ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యంహైదరాబాద్: హెల్త్‌కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్‌గా ఉన్న మెడ్‌ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని అపోలో హాస్పిటల్స్‌లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్‌ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్‌ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?

బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.

పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?

పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.