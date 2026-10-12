AA 23 Update : అల్లు అర్జున్ తో లోకేష్ కనకరాజు చిత్రం : మైత్రీ మూవీ మేకర్స్
గత కొద్దిరోజులుగా అల్లు అర్జున్ తో లోకేష్ కనకరాజు చిత్రం వుండబోదనేలా కొన్ని మాద్యమాలలో వార్తలు వచ్చాయి. దానికి ఫుల్ ప్టాప్ పెడుతూ నేడు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ తన ఖాతాలో ఫొోటోను పోస్ట్ చేసింది. అల్లు అర్జున్ తో లోకేష్ కనకరాజు మాట్లాడుతున్న ఫొటోేను షేర్ చేసి.. ఏదో భారీ విషయం రూపుదిద్దుకుంటోంది. #AA23కి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అప్డేట్స్ త్వరలో రానున్నాయి. వేచి చూడండి అంటూ వెల్లడించింది.
Allu Arjun, Lokesh Kanagaraj
అనిరుద్ రవిచంద్రన్ సంగీతం సమకూర్చనున్న ఈ సినిమా 2027 జనవరిలో ప్రారంభం కానున్నట్లు సమాచారం. ‘AA 23’ ప్రాజెక్ట్ పనులు ఊపందుకున్నాయని స్పష్టమైంది. ఇప్పటికే అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న సినిమా ముంబైలో కొన్ని కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతోన్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే కొత్త ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ లేదా షూటింగ్ షెడ్యూల్ వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.