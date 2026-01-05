సోమవారం, 5 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 5 జనవరి 2026 (17:32 IST)

ముంబైలో ప్రభాస్... రాజా సాబ్ నుంచి నాచె నాచె.. సాంగ్ లాంఛ్

In mumbai Rajasab song launch
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు ఈ నెల 9న "రాజా సాబ్" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమాలోని 'నాచె నాచె' సాంగ్ ను ముంబైలో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్ బాలీవుడ్ ప్రముఖుల సమక్షంలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో
 
హీరోయిన్ రిద్దికుమార్ మాట్లాడుతూ - రాజా సాబ్ మూవీ కోసం నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడు నమ్మలేకపోయాను. నేను ప్రభాస్ గారి రాధే శ్యామ్ మూవీలో నటించాను. అయితే ప్రభాస్ గారికి పెయిర్ గా అవకాశం అనేసరికి ఫ్రాంక్ కాల్ అనుకున్నా. ఎస్ కేఎన్, మారుతి గారు ముంబై వచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్పారు, ఫొటో షూట్స్ చేశాం. ఈ సినిమా కోసం తెలుగు నేర్చుకుని ఫస్ట్ టైమ్ తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పాను. ప్రభాస్ గారు మంచి ఫుడ్ భారీ క్వాంటిటీలో పంపేవారు. నేను మా టీమ్ తో పాటు సినిమా యూనిట్ కు కూడా ఆ ఫుడ్ సరిపోయేది. ఈ సినిమాకు వర్క్ చేసిన ప్రతి మూవ్ మెంట్ ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ రోజు మా ఈవెంట్ కు వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం కల్పించారు నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ గారు. ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ గారి సరసన రాజా సాబ్ సినిమాలో నటించడం హ్యాపీగా ఉంది. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ మాట్లాడుతూ - తెలుగులో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తో ఎంట్రీ ఇవ్వాలని అనుకున్నా. నేను కోరుకున్నట్లే రాజా సాబ్ లాంటి ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యే అవకాశం కలిగింది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ గారి సరసన నటించడం మర్చిపోలేను. ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్స్. రొమాంటిక్ హారర్ ఫాంటసీ కథతో ఈ సినిమా చేశాం. హారర్, కామెడీ, రొమాన్స్, డ్రామా, యాక్షన్ లాంటి అన్ని అంశాలుంటాయి. మీతో పాటు మీ పిల్లలకు కూడా రాజా సాబ్ బాగా నచ్చుతుంది. ఈ నెల 9న థియేటర్స్ కు వెళ్లి మా మూవీ చూస్తారని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ - 8 ఏళ్ల కిందట బాలీవుడ్ లో టైగర్ ష్రాఫ్ తో మైఖేల్ అనే మూవీ చేశాను. మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మీ ముందుకు వచ్చాను. రాజా సాబ్ మూవీ రొమాంటిక్ హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో తెరకెక్కింది. ఇది ఇండియన్ సినిమాకు కొత్త జానర్. ప్రభాస్ లాంటి బిగ్ స్టార్ తో నటించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా. ఈ రోజు మా ఈవెంట్ కు డైరెక్టర్ మారుతి గారు రాలేకపోయారు. విశ్వప్రసాద్ గారు రాజా సాబ్ లాంటి ప్రెస్టీజియస్ మూవీని మనకు అందిస్తున్నారు. నేను ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసిన షూటింగ్ రాజా సాబ్ దే. మేమంతా ఈ మూవీకి చాలా కంఫర్ట్ గా వర్క్ చేశాం. రాజా సాబ్ లో వీఎఫ్ఎక్స్ సహజంగా ఉంటాయి. స్క్రీన్ మీద సీన్స్ చూస్తుంటే రియల్ ఫీల్ కలుగుతుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అంతా ఈ సినిమాను ఇష్టపడతారు. ఈనెల 9న రాజా సాబ్ ను థియేటర్స్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అన్నారు.
 
నటి జరీనా వాహబ్ మాట్లాడుతూ - నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుట్టాను. 40 ఏళ్లుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కెరీర్ కొనసాగించాను. తెలుగులో ఎందుకు నటించరు అని చాలామంది అడిగేవారు. నేను గతంలో మూడు నాలుగు చిత్రాల్లో నటించాను. కానీ రాజా సాబ్ లో నటించడం నాకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొస్తుందని భావిస్తున్నా. ప్రస్తుతం రెండు మూడు తెలుగు చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాను. హిందీలో ఫ్యామిలీ మూవీస్ రావడం లేదు. తెలుగులో కుటుంబ కథా చిత్రాలకు ఆదరణ ఉంది. మారుతి గారు మాతో మంచి పర్ ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకున్నారు. నిజమైన రాజు ప్రభాస్, అతనంటే మా అందరికీ ఇష్టం. ప్రభాస్ ను డార్లింగ్ అని అంతా పిలుస్తారు, డార్లింగ్ అంటే ఏంటి అని ప్రభాస్ ను అడిగా, అతను ఆన్సర్ చెప్పాడు. కానీ నా దృష్టిలో డార్లింగ్ అనే మాటకు అర్థం ప్రభాస్. అన్నారు.
 
నటుడు బొమన్ ఇరానీ మాట్లాడుతూ - డైరెక్టర్ మారుతి నుంచి ఒకరోజు ఫోన్ వచ్చింది. ఎవరి ఫోన్ అని మా ఆవిడ అడిగింది. ప్రభాస్ రాజా సాబ్ మూవీలో క్యారెక్టర్ కోసం ఫోన్ చేశారు అని చెప్పాను. ఆమె వెంటనే మూవీ చేస్తున్నానని చెప్పేయండి అంది. ఆమెకు ప్రభాస్ అంటే అంత ఇష్టం. ఆమెకే కాదు మనందిరికీ ప్రభాస్ అంటే ఇష్టం. నేను కథ, క్యారెక్టర్ ఏంటని కూడా అడగకుండా ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాను. రాజా సాబ్ కంటెంట్ చూశారు కదా ఎంతమంది కష్టపడితే ఇంత ఔట్ పుట్ వస్తుందో ఊహించుకోండి. సినిమాను ఒక మాట అనడం సులువు కానీ చాలా మంది మూవీ కోసం కష్టపడుతుంటారు. ఈ చిత్రంలో నటించే అవకాశం కల్పించిన డైరెక్టర్ మారుతి గారికి, నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్స్. ప్రభాస్ తనొక సూపర్ స్టార్ అని అనుకోరు, తనని సూపర్ స్టార్ లా ఇతరులు ట్రీట్ చేయాలని భావించరు. ఆయనలోని చిన్న పిల్లాడి మనస్తత్వం అలాగే ఉంది. అది చాలా గ్రేట్. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ టీజీ విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ - మా సంస్థ నుంచి ఇప్పటిదాకా కార్తికేయ, జాట్, మిరాయ్ సినిమాలను ఇక్కడ రిలీజ్ చేశాం. ఇప్పుడు మా సంస్థలో లార్జెస్ట్ మూవీ రాజా సాబ్ ను, బిగ్గెస్ట్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ గారితో నిర్మించాం. ఆయన బాహుబలికి ముందు ఎలా కనిపించారో ఈ చిత్రంలో అలా కనిపిస్తారు. ఫన్, కామెడీ, రొమాన్స్, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. రాజా సాబ్ కోసం మేము భారీ సెట్స్ నిర్మించాం. హై క్వాలిటీతో కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించాం. జరీనా గారు ఈ సినిమాలో కీ రోల్ చేశారు. ప్రభాస్, జరీనా గారి మధ్య వచ్చే సీన్స్ చాలా బాగుంటాయి. అలాగే బొమన్ ఇరానీ గారు కీ రోల్ చేసి మా సినిమాను మరో లెవెల్ కు తీసుకెళ్లారు. మా హీరోయిన్స్, డైరెక్టర్ మారుతి గారు, తమన్ అందరికీ థ్యాంక్స్. హిందీలోకి మా సినిమాను తీసుకొస్తున్న అనిల్ కడానీ గారికి థ్యాంక్స్. మా సినిమా సెట్స్ మీద ఉండగానే కల్కి, సలార్ రిలీజ్ అయ్యాయి. దాంతో మా సినిమా స్కేల్ పెంచి మరింత భారీగా నిర్మించాం. 36 వేల స్క్వేర్ ఫీట్ తో  ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటిదాకా చేయని బిగ్గెస్ట్ ఇండోర్ సెట్ వేశాం. లార్జెస్ట్ వీఎఫ్ఎక్స్ కూడా మా మూవీలో చూస్తారు. ప్రభాస్ గారి ఇమేజ్ కు తగినట్లుగా ఉండాలనే సంజయ్ దత్ గారిని తాత క్యారెక్టర్ కు తీసుకున్నాం. అన్నారు.
 
 
నటీనటులు - ప్రభాస్,  నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్, సంజయ్ దత్, బొమన్ ఇరానీ, తదితరులు
 
టెక్నికల్ టీమ్
 
ఎడిటింగ్ - కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు
సినిమాటోగ్రఫీ - కార్తీక్ పళని
మ్యూజిక్ - తమన్
ఫైట్ మాస్టర్ - రామ్ లక్ష్మణ్, కింగ్ సోలొమన్
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ - రాజీవన్
క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ - ఎస్ కేఎన్
పీఆర్ఓ - జీఎస్ కే మీడియా (సురేష్- శ్రీనివాస్), వంశీ కాకా
ప్రొడ్యూసర్స్ - టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్
రచన, దర్శకత్వం - మారుతి

