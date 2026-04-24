Nag Ashwin: నలభై ఏళ్ళనాటి కథతో నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాతగా ఎస్.ఎస్.ఆర్.61
తాను 40 ఏళ్ళనాడు రాసుకున్న కథ. ఎందరో హీరోలను, నిర్మాతలను కలిశాను. అందరూ బాగుందన్నారు. ఎట్టకేలకు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాతగా సినిమాకు కార్యరూపం దాల్చిందని దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు చెబుతున్న వీడియోను నాగ్ అశ్విన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా బిహైండ్ ది సీన్స్ వీడియోను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ శివార్లో ఖాలీ ప్రాంతంలో కల్కి సినిమా సెట్ కూ కొంచెం దూరంలో సెట్ వేసి అక్కడ షూటింగ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు నాగ్ అశ్విన్.
వర్కింగ్ టైటిల్ గా ఎస్.ఎస్.ఆర్.61 అని పేరు పెట్టారు. త్వరలో టీజర్, చిత్ర టైటిల్ ను కూడా ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. ఒక సినిమా మించి ఒక సినిమా.. ఎవడే సుబ్రమణ్యం, మహానటి, కల్కి,రాబోయే కల్కి 2 సినిమా తో రికార్డుల మోత మోగించనున్నదని ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ ద్వారాస్పందిస్తున్నారు.
ఇక, దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన 93వ ఏట, 2026 ఆరంభంలో ప్రకటించనున్న 61వ చిత్రానికి తాత్కాలికంగా పెట్టిన పేరు SSR61. 'కల్కి 2898 AD' దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ (స్వప్న సినిమా) నిర్మిస్తున్న, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, పదేళ్ల విరామం తర్వాత రావు దర్శకత్వానికి తిరిగి రావడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఆయన చిరకాల స్వప్న ప్రాజెక్ట్గా వర్ణించబడుతోంది.
లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు చాలా గ్యాప్ తర్వాత డైరెక్ట్ చేస్తున్న చిత్రం ‘SSR61’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. 94 ఏళ్ల వయసులోనూ సింగీతం సెట్స్పై చురుగ్గా పనిచేస్తుండటం చూసి సినీ వర్గాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. క్లాసిక్ సినిమాల మేకర్ మరియు మోడర్న్ మాస్టర్ మైండ్ కలయికలో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.