Naga Chaitanya: ఫౌజీ తో తలపడుతున్న నాగ చైతన్య వృషకర్మ చిత్రం
గత వారం రోజుల్లో దాదాపు నాలుగు సినిమాలు ఫౌజీ తో పోటీ పడనున్నట్లు ప్రకటించాయి. నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ విడుదల తేదీ డిసెంబర్ 4, 2026 గా ప్రకటించారు. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించిన పౌరాణిక థ్రిల్లర్ ‘వృషకర్మ’, డిసెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుందని చైతన్య బుధవారం తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన సరసన మీనాక్షి చౌదరి నటించగా, స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ, జయరామ్ కీలక పాత్రలలో నటించారు.
Naga Chaitanya- Vrushakarma
సుకుమార్ అందించిన ఈ కథలో మిస్టరీ, ఫాంటసీ మరియు భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కలగలిసి ఉన్నాయి. రోజుల తరబడి వచ్చిన సూచనలు మరియు తెర వెనుక సంగ్రహావలోకనాల తర్వాత, పోస్టర్లు మరియు ప్రకటనతో పురాతన రహస్యాలు మరియు ఉత్కంఠభరితమైన యాక్షన్తో నిండిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక సాహసం కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్విసిసి, సుకుమార్ రైటింగ్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం మునుపెన్నడూ చూడని సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించబోతోంది. బాపినీడు ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మైథాలజీ, మిస్టరీ, థ్రిల్లర్ అంశాలను ఎవరూ టచ్ చేయని ఒక సరికొత్త నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
వైవిధ్యమైన, ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్టుల తో వస్తున్న నాగచైతన్య ‘వృషకర్మ’లో డిఫరెంట్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్లో స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ తన స్ట్రైకింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు. దీంతో ఆయన పాత్రపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. రిలీజ్ డేట్ అధికారికంగా లాక్ కావడంతో మేకర్స్ భారీ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్కు సిద్ధమవుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సినిమాను ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలోనూ అగ్రెసివ్ ప్రమోషన్స్ నిర్వహించేందుకు టీమ్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
రాగుల్ డి హెరియన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, అజనీష్ బి లోక్నాథ్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. శ్రీ నాగేంద్ర తంగాల ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ సినిమా కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్.