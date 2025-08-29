శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025 (19:39 IST)

Nag: నాగార్జున 100వ చిత్రం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాగ చైతన్య టీమ్

Nagachiatnya team, with Nagarjuna
Nagachiatnya team, with Nagarjuna
అక్కినేని నాగార్జున పుట్టినరోజైన నేడు ఆగస్టు 29న జూబ్లీహిల్స్ లోని స్వగ్రుహంలో పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నాగచైతన్య నటిస్తున్న  NC24 చిత్ర టీమ్ గర్వంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.  ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు నాగ్. అదేవిధంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్టాఫ్ మర్యాదపూర్వకంగా పుష్పగుచ్చాలతో నాగార్జునకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా నాగార్జున కొత్త సినిమా అనగా 100వ సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుందని ప్రచారం జరిగింది. అందుకు జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జీ5 చాట్ షో జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రాలో, నాగార్జున తన ల్యాండ్‌మార్క్ 100వ చిత్రం గురించి ఓపెన్ చేశాడు. నా తదుపరి విడుదల కింగ్ 100. దీని కోసం గత 6-7 నెలలుగా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. తమిళ దర్శకుడు కార్తీక్ ఒక సంవత్సరం క్రితం నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పారు. ఇది ఒక గొప్ప చిత్రం,  మేము 'కూలీ' తర్వాత ప్రారంభిస్తాము. ఇది యాక్షన్ నిండిన కుటుంబ చిత్రమని నాగార్జున తెలిపారు.

తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. కందుల దుర్గేష్

తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. కందుల దుర్గేష్విశాఖపట్నంలో శుక్రవారం జరిగిన తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకల్లో గిడుగు వెంకట రామమూర్తికి పర్యాటక, సంస్కృతి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ నివాళులర్పించారు, ఆయనను "వ్యావహారిక భాషకు గొడుగు పట్టిన గొప్ప వ్యక్తి" అని ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దుర్గేష్ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి అవార్డులు పొందిన 14 మంది గ్రహీతలను సత్కరించారు. ప్రతి అవార్డు గ్రహీతకు రూ. 25,000 నగదు బహుమతి, జ్ఞాపిక, శాలువాను అందజేశారు.

సెక్యూరిటీ గార్డు వేతనం నెలకు రూ.10 వేలు.. రూ.3.14 కోట్లకు జీఎస్టీ నోటీసు

సెక్యూరిటీ గార్డు వేతనం నెలకు రూ.10 వేలు.. రూ.3.14 కోట్లకు జీఎస్టీ నోటీసునెలకు పది వేల రూపాయల వేతనం తీసుకునే ఓ సెక్యూరిటీ గార్డుకు రూ.3.14 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీసు జారీ అయింది. ఈ నోటీసు చూడగానే ఆయన బిత్తరపోయాడు. యూపీలోని కాన్పూర్‌కు చెందిన చెందిన ఓమ్‌జీ శుక్లా అనే సెక్యూరిటీ గార్డుకు ఢిల్లీ సెంట్రల్‌ జీఎస్‌టీ శాఖ ఏకంగా రూ.3.14 కోట్ల నోటీసు పంపింది. నోటీసు ప్రకారం ఆయన పేరుపై రూ.17.47 కోట్ల టర్నోవర్‌తో వస్త్ర వ్యాపారం నడుస్తోందని రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు.

గోదావరి నదికి చేరుతున్న వరద నీరు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరిక

గోదావరి నదికి చేరుతున్న వరద నీరు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరికతూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నదిలో వరద నీరు 6.59 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ శుక్రవారం తెలిపింది. తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద నదిలో నీటి మట్టం 35.3 అడుగులకు చేరుకుందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.

Jalaharathi: కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు.. హంద్రీనీవాకు జలహారతి

Jalaharathi: కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు.. హంద్రీనీవాకు జలహారతిఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా ఆగస్టు 30న శాంతిపురం మండలం పరమసుద్రం గ్రామంలో హంద్రీనీవా కాలువ జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. శుక్రవారం బెంగళూరు నుండి శాంతిపురం మండలం తున్సి వద్ద ఉన్న హెలిప్యాడ్‌కు చేరుకుని, రాత్రికి కడేపల్లి గ్రామంలోని తన నివాసంలో బస చేస్తారు. శనివారం, ఉదయం 10 గంటలకు తన నివాసం నుండి చంద్రబాబు నాయుడు బయలుదేరి 10.30 గంటలకు జలహారతి కోసం పరమసుద్రం చేరుకుంటారు.

సెప్టెంబరు 7న రక్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే దేశాల్లో కనిపిస్తుంది...

సెప్టెంబరు 7న రక్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే దేశాల్లో కనిపిస్తుంది...ఖగోళ అద్భుతాల కోసం ఎదురు చూసేవారికి ఇది ఒక శుభవార్త. వచ్చే నెలలో అకాశంలో ఒక అరుదైన, కనువిందు చేసే దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. సెప్టెంబరు 7-8 తేదీల రాత్రి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు సాధారణం కంటే భిన్నంగా ఎర్రటి నారింజ రంగులో ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తాడు. అందుకే దీనిని బ్లడ్ మూన్‌ లేదా రక్త చంద్రగ్రహణం అని పిలుస్తారు. ఈ అద్భుత చంద్రగ్రహణం 82 నిమిషాల పాటు వీక్షించే అవకాశం ఉంది.

Watch More Videos

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com