Naga Chaitanya: వృషకర్మ కోసం నాగ చైతన్య 'స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్' సింగిల్ను ఆవిష్కరించారు
నాగచైతన్య ప్రతిష్టాత్మక మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ ‘వృషకర్మ’. అజనీష్ లోక్నాథ్ సంగీతం, అభినవ కవి సాహిత్యం, విజయ్ బిన్ని నృత్య దర్శకత్వం వహించిన 'స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్' పాట నవంబర్ 7న విడుదల కానుంది. దీంతో, 2026 డిసెంబర్ 4న విడుదల కానున్న సినిమాకు 30 రోజుల కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమవుతుంది.
Naga Chaitanya.. Vrushakarma
కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించిన ఈ పౌరాణిక సాహస థ్రిల్లర్లో, మీనాక్షి చౌదరి మరియు స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవలతో కలిసి చైతన్య, పురాతన ప్రవచనాలు మరియు అతీంద్రియ శక్తుల మధ్య కాలంతో పోటీ పడతాడు. అతని తీవ్రమైన కొత్త లుక్ మరియు పాట యొక్క వైబ్పై అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, ఇప్పటికే భారీ థియేట్రికల్ పుష్ కోసం పంపిణీ ఒప్పందాలు ఖరారయ్యాయి.
నాగచైతన్య సైడ్ ప్రొఫైల్లో బ్లాక్ గాగుల్స్, ఇయర్ఫోన్స్తో చాలా ఇంటెన్స్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. భుజంపై గాయం, డార్క్ బ్యాక్డ్రాప్ పోస్టర్కు మరింత రఫ్ అండ్ రగ్గడ్ అప్పీల్ను తీసుకొచ్చాయి. అర్జున్ పాత్రలోని స్వాగ్, అటిట్యూడ్ను ప్రతిబింబించేలా ఈ పోస్టర్ను డిజైన్ చేశారు. దీంతో ఫస్ట్ సింగిల్పై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.
ఈ సినిమాలో నాగచైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
రగుల్ డి హెరియన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, అజనీష్ బి. లోక్నాథ్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. శ్రీ నాగేంద్ర తంగాల ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్.
నటీనటులు: నాగచైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి, స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ