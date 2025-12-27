Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియో
మహిళల వస్త్రధారణపై మెగాబ్రదర్ నాగబాబు శనివారం నాడు స్పందించారు. ఆయన Xలో ఓ వీడియోలో స్పందిస్తూ... నేను ఒక సామాన్య మనిషిగా చెబుతున్నాను. ఒక మగాడు ఒక ఆడపిల్ల ఇదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని ఎలా చెప్తారు? దీనినే మోరల్ పాలిసింగ్ అంటారు. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం. ఆ అమ్మాయి అలాగే వుండాలని చెప్పటానికి మీరెవరు? వాళ్లు ఏం తప్పులు చేసారని వారిపై అడ్డగోలుగా మీద పడతారు.
మగవాడి క్రూరత్వం వల్ల అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యం జరుగుతోంది. అమ్మాయిలూ.. మీరు ఎలాగైనా వుండండి, ఎలాంటి వస్త్రధారణ అయినా చేసుకోండి. మీరు బైటకు వెళ్లేటపుడు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకుని పద్ధతిలో వెళ్లండి. దుర్మార్గులైన మగజాతిలో కొందరు వున్నారు, అలాంటివారి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి.
వడ్డాది పాపయ్య చిత్రాన్ని చూసారా, ఆయన మహిళ చిత్రాన్ని ఎలా వేస్తారు? ఆడపిల్లల డ్రెస్ వల్ల అత్యాచారం జరుగుతాయని అంటున్నారు. అదంతా అవాస్తవం. నిండుగా దుస్తులు వేసుకున్నా కొంతమంది కామాంధుల వల్ల అమ్మాయిల జీవితాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఆడదాన్ని అవమానించిన మగవాడు సర్వనాశనం అవుతారు. ద్రౌపది అవమానించిన దుర్యోదనుడే కాదు, భీష్మ, ద్రోణాదులందరూ మట్టిలో కలిసిపోయారు. ఆడదాని ఔన్నత్యం గురించి గొప్పగా వున్నవారంతా గొప్పవాళ్లయ్యారు. ఆడపిల్లలు ఇలాగే వుండాలి అని చెప్పడం పెద్ద క్రైమ్ అంటూ చెప్పారు. పూర్తి వీడియో చూడండి...