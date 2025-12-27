శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (11:54 IST)

Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియో

Nagababu
మహిళల వస్త్రధారణపై మెగాబ్రదర్ నాగబాబు శనివారం నాడు స్పందించారు. ఆయన Xలో ఓ వీడియోలో స్పందిస్తూ... నేను ఒక సామాన్య మనిషిగా చెబుతున్నాను. ఒక మగాడు ఒక ఆడపిల్ల ఇదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని ఎలా చెప్తారు? దీనినే మోరల్ పాలిసింగ్ అంటారు. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం. ఆ అమ్మాయి అలాగే వుండాలని చెప్పటానికి మీరెవరు? వాళ్లు ఏం తప్పులు చేసారని వారిపై అడ్డగోలుగా మీద పడతారు.
 
మగవాడి క్రూరత్వం వల్ల అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యం జరుగుతోంది. అమ్మాయిలూ.. మీరు ఎలాగైనా వుండండి, ఎలాంటి వస్త్రధారణ అయినా చేసుకోండి. మీరు బైటకు వెళ్లేటపుడు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకుని పద్ధతిలో వెళ్లండి. దుర్మార్గులైన మగజాతిలో కొందరు వున్నారు, అలాంటివారి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి.
 
వడ్డాది పాపయ్య చిత్రాన్ని చూసారా, ఆయన మహిళ చిత్రాన్ని ఎలా వేస్తారు? ఆడపిల్లల డ్రెస్ వల్ల అత్యాచారం జరుగుతాయని అంటున్నారు. అదంతా అవాస్తవం. నిండుగా దుస్తులు వేసుకున్నా కొంతమంది కామాంధుల వల్ల అమ్మాయిల జీవితాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఆడదాన్ని అవమానించిన మగవాడు సర్వనాశనం అవుతారు. ద్రౌపది అవమానించిన దుర్యోదనుడే కాదు, భీష్మ, ద్రోణాదులందరూ మట్టిలో కలిసిపోయారు. ఆడదాని ఔన్నత్యం గురించి గొప్పగా వున్నవారంతా గొప్పవాళ్లయ్యారు. ఆడపిల్లలు ఇలాగే వుండాలి అని చెప్పడం పెద్ద క్రైమ్ అంటూ చెప్పారు. పూర్తి వీడియో చూడండి... 
 

Nara Bhuwaneshwari: నిమ్మకూరు పర్యటనలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరి

Nara Bhuwaneshwari: నిమ్మకూరు పర్యటనలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరిఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి శుక్రవారం కృష్ణా జిల్లాలోని నిమ్మకూరులో పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో, సమీప గ్రామాలలో సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు. నాబార్డ్ సహకారంతో రూ.6కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 30 పడకల ఆసుపత్రికి ఆమె భూమిపూజ చేశారు. రూ.3.5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న బాలుర వసతి గృహానికి కూడా ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు.

చంపేస్తానంటున్నారు, భయపడను మీ బండారం బయటపెడ్తా: దువ్వాడ శ్రీనివాస్

చంపేస్తానంటున్నారు, భయపడను మీ బండారం బయటపెడ్తా: దువ్వాడ శ్రీనివాస్వైసిపి నుంచి సస్పెండ్ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆ పార్టీకి సవాల్ విసిరారు. తనను చంపేస్తామంటున్నారనీ, ఆ బెదిరింపులకు ఎంతమాత్రం భయపడను, వారి బండారం మొత్తం బయటపెడతానంటూ షాకిచ్చారు. ఆయన టెక్కలి వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై అర్థరాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో రోడ్డుపై నిలబడి మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాడు కదా చంపేస్తాం అని నన్ను బెదిరిస్తున్నారు. రండి చూసుకుందాం. నేను ఇక్కడే టెక్కలి వెళ్లే దారిలో రోడ్డుపై వున్నాను. నన్నెవరు చంపుతారో చూద్దాం. నేను చేసిన తప్పేంటి. అవినీతిని ప్రశ్నించాను.

Hyderabad: సంక్రాంతికి హైదరాబాదులో సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్

Hyderabad: సంక్రాంతికి హైదరాబాదులో సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్ఈ సంవత్సరం హైదరాబాద్‌లోని పునరుద్ధరించబడిన సరస్సుల చుట్టూ కైట్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహించనున్నారు. జనవరి 11 నుండి నగరంలోని ఎంపిక చేసిన సరస్సులలో మూడు రోజుల కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్‌ను ఆదేశించారు. హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని సరస్సు పునరుద్ధరణ పురోగతిని ఆయనకు వివరించారు.

AP: 74కిలోల గంజాయితో పట్టుబడిన మహిళా టెక్కీ

AP: 74కిలోల గంజాయితో పట్టుబడిన మహిళా టెక్కీఅనకాపల్లి, నాతవరం పోలీసులు గంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠాను అరెస్టు చేశారు. అధికారులు 74కిలోల గంజాయితో పాటు ఒక కారు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఈ నిషేధిత సరుకు విలువ సుమారు రూ.33లక్షలు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టు అయిన వారిలో విజయనగరం జిల్లా, సంతకవిటి మండలం, మడుగులపేట గ్రామానికి చెందిన గాడి రేణుక కూడా ఉంది. ఆమె బీటెక్ పూర్తి చేసి ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో పనిచేసిన తర్వాత, తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి ఈ ముఠాలో చేరింది. ఈ ముఠాలో తమిళనాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తితో పాటు లలిత కుమారి, మణికుమారి అనే మరో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు.

విశాఖపట్నంలో సారస్-2025 మేళా.. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్

విశాఖపట్నంలో సారస్-2025 మేళా.. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్విశాఖపట్నంలో జరిగిన సారస్-2025 మేళా శుక్రవారం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా చురుకైన వ్యాపారం జరగడంతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలను, చేతివృత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మేళా, డిసెంబర్ 25 వరకు జరిగిన రూ.11,33,3,800 అమ్మకాలతో కలిపి మొత్తం రూ.17,11,63,200 అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.
