Nagarjuna, Tabu: అందమైన టబు కోసం కింగ్ 100 గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన నాగార్జున
నాగార్జున 100వ చిత్రం కింగ్ 100 నుండి టబు ఉద్వేగభరితమైన గ్లింప్స్ ఆమె పుట్టినరోజున విడుదలైంది. ఐ హేట్ లక్క్ అంటూ విపరీతమైన అహం వున్న పాత్ర ఆమెది అని గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. పొలిటికల్ నేపథ్యంగా వుంటుందని చూచాయిగా తెలియజేశాడు దర్శకుడు రా కార్తీక్. ఇక టబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా గతాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ నాగార్జున సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Tabu as the Queen of Jhansi
ప్రియమైన అందమైన టబు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. 'నిన్నే పెళ్లాడుతా' చిత్రంలోని "పండు" పాత్రను ప్రపంచం ఎప్పటికీ మర్చిపోను. ఇక ఇప్పుడు, "మహంతి ఝాన్సీ రాణి"గా మీరు మా జ్ఞాపకాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు. ఈ చిత్రాన్ని మీరు ఎంతో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. మీ గురించి, మీలోని ఈ కొత్త ఉత్సాహం గురించి తెలియజేసే ఒక చిన్న గ్లింప్స్ విడుదలచేశాం. ఈసారి, ఇది ప్రేమ కాదు...అంతకుమించి. అనే అర్థంగా నాగార్జున ట్వీట్ చేశారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఆమె పుట్టినరోజు మరియు నాగార్జున 100వ చిత్రం సందర్భంగా, 'కింగ్ 100' నుండి శక్తివంతమైన మహంతి ఝాన్సీ రాణిగా టబు యొక్క గ్లింప్స్ను ఈరోజు ఉదయం 9 గంటలకు విడుదల చేస్తోంది. ఈ ప్రోమో వారి క్లాసిక్ రొమాన్స్ను ఒక ఘర్షణపూరిత డైనమిక్గా మారుస్తుంది. పోస్టర్లలో ఆమె ఎర్ర చీరలో, సూర్యకాంతిలో ప్రకాశిస్తూ, గాజులు ధరించిన చేతితో 'యుద్ధం ప్రారంభం' అని సంకేతం ఇస్తూ కనిపిస్తుంది.
రా. కార్తీక్ దర్శకత్వంలో, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతంతో రూపొందిన ఈ పేదరికం నుండి సంపన్నతకు ఎదిగే తండ్రీ-కూతుళ్ల భావోద్వేగాల కథ డిసెంబర్ 24, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది.