సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో 36.24 కోట్ల ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న నమస్తే వరల్డ్
భూమా మౌనికా మంచు, నటుడు, వ్యాపారవేత్త మంచు మనోజ్ సంయుక్తంగా స్థాపించిన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే స్టోరీటెల్లింగ్, టాయ్ స్టార్టప్ 'నమస్తే వరల్డ్' (Namasthe World), ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో చేనేత, జౌళి రంగంలో కీలక ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. గురువారం విశాఖపట్నంలో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు (CII Partnership Summit) వేదికగా రూ. 36.24 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడితో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి. దీని ద్వారా కర్నూలు, విశాఖపట్నంలో సస్టైనబుల్ అపెరల్, చేనేత, బొమ్మల తయారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
Bhuma Mounika Manchu, Manchu Manoj, K. Rammohan Naidu, Piyush Goyal
చేనేత కార్మికులు నేసిన ఏ ఒక్క వస్త్రం కూడా వృథా కాకుండా ఉండేలా ఒక సమగ్ర, పర్యావరణ హితమైన తయారీ వ్యవస్థగా ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ఇందులో భాగంగా చేనేత వస్త్రాలతో దుస్తులను తయారు చేయడంతో పాటు, మిగిలిన వస్త్రాలతో బొమ్మలు, సాఫ్ట్ టాయ్స్ తయారు చేస్తారు. ఈ రెండు కేంద్రాల ద్వారా సుమారు 950 మందికి ప్రత్యక్షంగా, సప్లై చైన్, లాజిస్టిక్స్, అనుబంధ సేవల విభాగాల్లో మరో 100 మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా నమస్తే వరల్డ్ వ్యవస్థాపకురాలు, సీఈవో భూమా మౌనికా మంచు మాట్లాడుతూ, "భారతదేశపు అద్భుతమైన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, సంప్రదాయ హస్తకళలను ఆధునిక, అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాపారాలుగా తీర్చిదిద్దడమే నమస్తే వరల్డ్ లక్ష్యం. రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా, ఒక ఆలోచనను కార్యాచరణలోకి తీసుకురావడంలో పరిపాలన, ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంత కీలకమో నేను దగ్గరగా చూశాను. హస్తకళాకారులకు సాధికారత కల్పించడం, సుస్థిరమైన తయారీ అవకాశాలను సృష్టించడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ చేనేత, జౌళి, బొమ్మలను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో ఈ భాగస్వామ్యం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఆర్థిక, సామాజిక ప్రభావం చూపేలా దీనిని నిర్మించేందుకు మేము ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. మాకు ఇప్పటికే రిలయన్స్ బ్రాండ్స్తో రిటైల్ భాగస్వామ్యం ఉంది, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కూడా భాగస్వాములయ్యాము" అని తెలిపారు.
నమస్తే వరల్డ్ సహ వ్యవస్థాపకులు, చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ, "సంస్కృతిని ప్రభావితం చేయడానికి, సమాజాలను ఏకం చేయడానికి, ఆశయాలను సృష్టించడానికి సినిమా, వినోద రంగాలకు ఎప్పుడూ శక్తి ఉంటుంది. సృజనాత్మక పరిశ్రమలు కేవలం కథలు చెప్పడానికే పరిమితం కాకుండా, ఆర్థిక అవకాశాలను సృష్టించే శక్తివంతమైన ఇంజిన్లుగా మారగలవని నేను నమ్ముతున్నాను. నమస్తే వరల్డ్ ద్వారా సృజనాత్మకత, సాంకేతికత, వినోద రంగాలు సంప్రదాయ పరిశ్రమలకు ఎలా అండగా నిలవగలవో, కొత్త జీవనోపాధులను ఎలా సృష్టించగలవో అన్వేషించాలనుకుంటున్నాము. మన దేశ సాంస్కృతిక బలాలను అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు చేరువ చేస్తూ, 'మేడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్'కు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు తీసుకురావాలన్నదే మా ఆకాంక్ష. ఏటికొప్పాక, కొండపల్లి బొమ్మలలో ఏఐ (AI), రోబోటిక్స్ పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థలను కూడా సంప్రదిస్తున్నాము" అని పేర్కొన్నారు.
ఈ సదస్సులో నమస్తే వరల్డ్ ప్రతినిధులు తమ బొమ్మల కలెక్షన్ను కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్కు అందజేశారు. అనంతరం ఆయన సంస్థ క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతూ, "భారతీయ మూలాలను తీసుకుని ప్రపంచానికి నచ్చే రీతిలో ఆవిష్కరించే నమస్తే వరల్డ్ 'గ్లోకల్' (Glocal) విధానాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా 'నమస్తే వరల్డ్' అనే బ్రాండ్ పేరు, మన దేశీయ బొమ్మల కథనాల ద్వారా భారతీయ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలనే వారి ఆలోచన నాకు ఎంతగానో నచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భారతదేశ గుర్తింపును చాటే రాయబారులుగా మారే అపారమైన శక్తి మన సంప్రదాయ బొమ్మలకు, సాంస్కృతిక కథనాలకు ఉంది" అన్నారు.