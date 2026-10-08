మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..
బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.
అక్టోబరు 4వ తేదీన గోవాలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమానికి నానా పటేకర్ హాజరయ్యారు. ఆ ఈవెంట్లో నానాజీ మాటలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. 'మనందరం ఏదో ఒక రోజు వెళ్లిపోవాల్సిందే. రేపు నేను ఇక్కడ ఉంటానో లేదో నాకు తెలియదు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆ సమయం వస్తుంది. కానీ ఆరోజు రాకముందే మనం ఆలోచించుకోవాలి. 'నేను చేయాలనుకున్నది చేయగలిగానా? నా లక్ష్యం దిశగా ప్రయత్నించానా?' అనేది ఎప్పుడూ పరిశీలించుకోవాలి' అని నానా పటేకర్ అన్నారు.
ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టేలోపు జీవితమంతా సాధించాలనే తపనతో ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. ఇది జరిగిన మూడు రోజులకే ఆయన హఠాత్తుగా మరణించడం అభిమానులను మరింత కలచివేస్తోంది. కాగా ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.