బాలయ్య బాబాయ్ త్వరగా కోలుకోవాలి : నందమూరి బ్రదర్స్
సినిమా షూటింగులో గాయపడిన హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ త్వరంగా కోలుకోవాలని టాలీవుడ్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్లు ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు వారు ఎక్స్ వేదికగా వేర్వేరు పోస్టులు చేశారు.
'బాలా బాబాయ్ మీరు త్వరగా కోలుకోవాలి. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సామర్థ్యంతో తిరిగి గర్జించాలని అభిలషిస్తున్నాను' అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే, 'బాబాయ్ మీరు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా. మీరు అమితంగా ప్రేమించే పని చేయడానికి తక్కువ సమయంలోనే మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లోకి రావాలని కోరుకుంటున్నా' అని మరో హీరో కళ్యాణ్ రామ్ పేర్కొన్నారు.
ఇకపోతే, రాష్ట్ర మంత్రి, బాలకృష్ణ అల్లుడు నారా లోకేష్ ట్వీట్ చేస్తూ, 'కాకినాడలో జరుగుతున్న సినిమా షూటింగ్లో గాయపడిన మావయ్య నందమూరి బాలకృష్ణ గారిని ఫోన్లో పరామర్శించా. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో అడిగి తెలుసుకున్నా. బాలా మావయ్య త్వరగా కోలుకుని, యథావిధిగా షూటింగ్లో పాల్గొంటారని ఆకాంక్షిస్తున్నాను' అంటూ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
షూటింగులో గాయపడిన నందమూరి బాలకృష్ణ
టాలీవుడ్ అగ్రహీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ఓ చిత్ర షూటింగులో గాయపడ్డారు. ఆయన హీరోగా గోపిచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రం వర్కింగ్ టైటిల్గా #NBK111గా పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ కాకినాడ పోర్ట్లో జరుగుతోంది.
అయితే, నటుడు మంచు మనోజ్, బాలకృష్ణ మధ్య కీలక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన చిత్ర బృందం షూటింగ్ను నిలిపివేసింది. బాలకృష్ణ మోకాలికి స్వల్ప గాయం కాగా, వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స చేశారు. అనంతరం స్కానింగ్ కోసం కాకినాడలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షల అనంతరం కొంత విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు.
'కాకినాడలో #NBK111 షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఓ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో నందమూరి బాలకృష్ణకు స్వల్పగాయమైంది. మసిల్ టియర్ అయింది. వైద్యుల సూచన మేరకు, ఆయన త్వరగా కోలుకోవడానికి మైనర్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంది. సినిమాపై ఆయనకున్న క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం #NBK111 చిత్ర బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. అభిమానులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ షూటింగ్లో పాల్గొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం' అంటూ చిత్ర దర్శకుడు గోపిచంద్ మలినేని ట్వీట్ చేశారు.
కాగా, వీర సింహారెడ్డి' విజయం తర్వాత బాలకృష్ణ, గోపిచంద్ కాంబినేషన్లో ఈ మూవీ రూపొందుతోంది. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీశ్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. ఇది ముంబై నేపథ్యంలో సాగే మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఉండనుంది. దీంట్లో బాలయ్య గ్యాంగ్స్టర్ తరహా పాత్రలో కనిపిస్తారని సమాచారం. ఆయనకు జోడీగా కాజల్ నటిస్తున్నారు.
Rowdy Sheeter: రౌడీషీటర్ నందనవనం సూరి దారుణ హత్య
మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నందనవనం సూరి అనే కుఖ్యాతి గాంచిన రౌడీషీటర్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. సోమవారం రాత్రి వరంగల్, హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ల పరిధిలో సూరిపై అనేక క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు కేసులు అతని భార్య, బావమరిది సల్మాన్ హత్యలకు సంబంధించిన వివాదాలతో ముడిపడి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
గిరిజన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. ముగ్గురు వ్యక్తులు అరెస్ట్
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక గిరిజన మహిళను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. మైసూరు జిల్లాలోని టి. నరసీపుర పట్టణంలో ఉన్న ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు 30 ఏళ్ల ఆ మహిళను అపహరించారని, అనంతరం ఆమెను మూగూరు గ్రామం సమీపంలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు ఆమె వద్ద ఉన్న నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లను దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభం
బల్కంపేటలో మంగళవారం నాడు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శ్రీ ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభమైంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయానికి దారితీసే వీధులు, సందులు ఎల్ఈడీ లైట్లు, రంగురంగుల పూలతో అలంకరించబడ్డాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని బల్కంపేట, పరిసర ప్రాంతాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యక్షంగా హాజరైన వారితో పాటు, ఇతరుల కోసం కూడా దీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఏర్పాటు చేయబడింది.
సింగపూర్లో వజ్రం చోరీ కేసు : భారతీయుడికి రెండేళ్ల జైలు...
సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రసక్తే లేదు : భారత్
పాకిస్థాన్ దేశానికి నీటిని అందించే సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని తిరిగి యధాతధంగా పునరుద్ధరించే ప్రసక్తే లేదని భారత్ తేల్చి చెప్పంది. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాల్సి వచ్చే మార్పులు తప్పనిసరి అని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. అది కూడా పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని విడనాడితేనే సాధ్యమవుతోందని తేల్చి చెప్పింది.ఈ మేరకు ప్రభుత్వవర్గాలను ఉటంకిస్తూ ఓ జాతీయ మీడియా కథనం పేర్కొంది.
జామ కాయలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్యాసిడ్, ఫైబర్లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.