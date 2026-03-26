Balakrishna: ఢిల్లీ లో నందమూరి బాలకృష్ణకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం
Nandamuri Balakrishna received a Lifetime Achievement Award from Delhi Chief Minister Rekha Gupta.
ఐదు దశాబ్దాల అసాధారణ వారసత్వాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రతిష్టాత్మకమైన భరత్ మండపంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ ఢిల్లీ చలనచిత్రోత్సవం (ఐఎఫ్ఎఫ్డి) 2026లో తెలుగు సినిమా దిగ్గజం నందమూరి బాలకృష్ణకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు.
తన అద్భుతమైన 50 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో భారతీయ సినిమాకు ఆయన చేసిన అపారమైన సేవకు గుర్తింపుగా, నటన కళ పట్ల ఆయనకున్న చెరగని ప్రభావం, బహుముఖ ప్రజ్ఞ, అసమానమైన అంకితభావానికి నివాళిగా ఈ పురస్కారాన్ని ఉత్సవ నిర్వాహకులు ప్రదానం చేశారు.
మార్చి 25న న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఈ ఘనమైన కార్యక్రమానికి నందమూరి బాలకృష్ణ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర, సాంస్కృతిక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఢిల్లీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
ఆయన ఇటీవలి విజయాలకు అదనంగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఆయన చిత్రం 'భగవంత్ కేసరి' 71వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలలో తెలుగులో ఉత్తమ చలనచిత్రంగా గౌరవించబడింది. ఇది ఆయన నిరంతర ప్రాముఖ్యతను, ప్రతిభను మరింతగా సుస్థిరం చేసింది.
2025లో, కళలు మరియు సినిమా రంగానికి ఆయన చేసిన అపారమైన కృషికి గుర్తింపుగా, భారత ప్రభుత్వం దేశంలో మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన ప్రతిష్టాత్మక పద్మభూషణ్ను ఆయనకు ప్రదానం చేసింది.
సంవత్సరాలుగా, బాలకృష్ణ తన శక్తివంతమైన నటన, అద్భుతమైన తెరపై ఉనికి, మరియు ప్రేక్షకులతో చెరగని అనుబంధంతో భారతీయ సినిమాలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. పౌరాణిక ఇతిహాసాల నుండి మాస్ ఎంటర్టైనర్ల వరకు, ఆయన చేసిన చిత్రాలు వైవిధ్యాన్ని మరియు స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి, తద్వారా ఆయన తెలుగు సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ వ్యక్తులలో ఒకరిగా నిలిచారు.
IFFD 2026లో లభించిన ఈ గుర్తింపు, ఆయన అసమానమైన ప్రయాణానికి మరియు నిరంతర ప్రభావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది, ఇది తరతరాల నటులకు మరియు చిత్రనిర్మాతలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం ఆయన అభిమానులకు మాత్రమే కాకుండా యావత్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు కూడా గర్వకారణమైన క్షణంగా నిలిచింది, ఎందుకంటే ఇది తన అత్యంత ప్రసిద్ధ దిగ్గజాలలో ఒకరిని ఒక ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్కరిస్తోంది.