Balakrishna's entry : దాదా షూటింగ్ లో నందమూరి బాలక్రిష్ణ ఎంట్రీ - కలెక్టర్ గా కాజల్ అగర్వాల్
Nandamuri Balakrishna, Kajal Aggarwal
ఇటీవలే షూటింగ్ లో కాలికి గాయాలయి శస్త్రచికిత్స చేసుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న నందమూరి బాలక్రిష్ణ కోలుకున్నారు. కోలుకోవడానికి ఇంకా ఆరునెలలు పడుతుందని రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు ఆయన తన దాదా చిత్రం షూటింగ్ లో పాల్గొన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
దాదా గా బాలక్రిష్ణ, కలెక్టర్ గా కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్న చిత్రం ఎన్.బి.కె.111.. దాదా. ఈ సినిమాలో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను హైదరాబాద్ లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. దాదా గా వుండి సమాజంలో వుండే అపసవ్య పద్ధతుల్ని సవ్యంగా చేసే పాత్రలో నందమూరి బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్నారు. తనున్న ఊరిలో బాలబాలికల హాస్టల్ లో పిల్లలకు పెట్టే భోజనంలో అవినీతి జరిగిందని తెలిసిన కలెక్టర్ కాజల్ వచ్చిన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు తాజా సమాచారం.
సమాజంలో రాజకీయ నాయకుల ముసుగులో కొందరు చేస్తున్న చెడ్డ పనుల్ని చెక్ పెట్టేందుకు దాదా చేసిన ప్రయత్నమిది. ప్రభుత్వం ఎన్నో కోట్ల పెట్టి పిల్లలకు చదువుచెప్పేందుకు చూస్తుంటే కొంతమంది స్వార్థ పరులు స్వలాభం కోసం పిల్లల ఆరోగ్యాలతో ఆడుకోవడం అనేది ప్రధాన అంశం. ఇటీవలే ఇటువంటి ఉదంతాలు దేశంలో చాలా చోట్ల జరిగాయి. బాధ్యతగల నటుడి నందమూరి బాలక్రిష్ణ చేస్తున్న చిత్రమిది. పిల్లల హాస్టల్ లో తనిఖీలు చేస్తుండగా జరిగిన సన్నివేశాలు, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ లు చిత్రీకరించారు. రఘుబాబు నెగెటివ్ పాత్ర పోషించారు. అందరికీ పెద్ద బాస్ గా మంచు మనోజ్ నటిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 24న గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది. గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న స్టైలిష్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ బాలయ్య పుట్టినరోజున "ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆన్ ఎరా" అనే టైటిల్తో గ్లింప్స్ విడుదలైనప్పటి నుండి భారీ బజ్ను క్రియేట్ చేస్తోంది. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్ను పోస్టర్, పవర్ ఫుల్ గ్లింప్స్ ద్వారా ప్రకటించారు.
ఎస్. థమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో గ్లింప్స్ ఇంపాక్ట్ను మరింత పెంచారు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపించే ‘రాజా హూన్ మైన్’ ట్రాక్ సీక్వెన్స్కు మరింత ఎనర్జీ, ఇంటెన్సిటీని తీసుకొచ్చింది. మొత్తంగా గ్లింప్స్ నెక్స్ట్ లెవల్ మాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తూ, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్పై అంచనాలు పెంచింది.
సినిమాటోగ్రాఫర్గా అరవింద్ ఎస్. కశ్యప్, ఏఎస్. ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ రాశారు. రామ్-లక్ష్మణ్, రవి వర్మ, వెంకట్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.