Nandini Reddy: మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోంది.. మహిళల దుస్తులపై నందినిరెడ్డి కామెంట్లు
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని కొద్దిమంది ప్రముఖ మహిళా దర్శకులలో ఒకరైన నందిని రెడ్డి, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మహిళల సమస్యల గురించి మాట్లాడారు. ఓ బేబీ, అన్నీ మంచి శకునములే, కళ్యాణ వైభోగమే వంటి చిత్రాలతో పేరుగాంచిన ఆమె, మహిళలపై భద్రత, స్వేచ్ఛపై తన బలమైన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
తన ఫీల్-గుడ్ చిత్రాల ద్వారా బలమైన, స్వతంత్ర మహిళలను నిరంతరం చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించానని నందినిరెడ్డి అన్నారు. అయితే, దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళలపై అనేక దారుణమైన నేరాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, చాలామంది నేరస్థులు తీవ్రమైన శిక్ష లేకుండా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారని నందిని రెడ్డి ఎత్తి చూపారు.
ఉన్నావ్ కేసును ప్రస్తావిస్తూ, వ్యవస్థ ఎంత బలహీనపడిందంటే, మహిళలు సురక్షితంగా ఉండటానికి తమ స్వేచ్ఛను తామే పరిమితం చేసుకోవలసి వస్తోందని ఆమె అన్నారు. అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా మౌనం వహించే సెలబ్రిటీలను కూడా ఆమె విమర్శించారు.
చాలామంది ప్రముఖులు తమ భవిష్యత్ అవకాశాలపై ప్రభావం చూపుతుందనే భయంతో గళం విప్పడం లేదని అన్నారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన కొందరు వ్యక్తుల వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ, మర్యాదగా ఉండే దుస్తులు ధరించడం గురించి మహిళలకు ఇచ్చే సలహాలను ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు అసలు సమస్యలను పరిష్కరించకుండా, నిందను మహిళలపైకి మళ్లిస్తున్నాయని ఆమె అన్నారు.