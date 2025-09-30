నాని ప్యారడైజ్లో డ్రాగన్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్..?
శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించిన ది ప్యారడైజ్ అనే సినిమాలో నాని నటించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే చాలా షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకుంది, కానీ అభిమానులు హీరోయిన్ ఎవరా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా పాన్-ఇండియా రిలీజ్గా ప్రమోట్ చేయబడుతున్నందున, స్టార్ హీరోయిన్ కోసం అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
నాని హీరోయిన్గా కయాదు లోహర్ని మేకర్స్ ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్ బ్లాక్ బస్టర్ డ్రాగన్తో ఆమె మంచి పేరు కొట్టేసింది. ఈ సినిమాతో ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. తాజాగా నానితో జతకట్టడం ఈ సినిమాకు బాగా కలిసివస్తుందని టాక్ వస్తోంది.
కయాదు లోహర్ ప్రస్తుతం డ్రాగన్ విజయం తర్వాత నాలుగు తమిళ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాకు ఖరారైంది. ఈ సినిమా హైదరాబాద్లో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.