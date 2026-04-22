Nani: పారడైజ్ కే అడ్రెస్ అయితా అంటూ జడలతో హడలెత్తిస్తున్న నాని
నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ది పారడైజ్ నుంచి ఆయారే.. జడలలులో హడలురో ..అంటూ తన గ్యాంగ్ తో రూపొందిన సాంగ్ ను విడుదల చేశారు. వందాలాది మంది చిత్రమైన గెటప్ లో పక్కా మాస్ సాంగ్ గా వుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026 విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అభిమానుల నుండి క్రికెటర్ల వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయా షేర్ ను గ్రౌండ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో పాడుతున్న వీడియో క్లింప్ ను కూడా ఇందులో చూపించారు.
ది ప్యారడైజ్ నుండి జాడల్గా నాని యొక్క శక్తివంతమైన భయంకరమైన రూపంలో కనిపించనున్నారు. బలిష్టమైన శరీరం, పొడవాటి జడ, దట్టమైన, గంభీరమైన గడ్డానికి తోడైన వంకర మీసంతో, హింస మనుగడతో రూపుదిద్దుకున్న వ్యక్తిలా నాని కనిపిస్తున్నాడు. ఈ స్టిల్, విదేశీ ఫైటర్లు పాల్గొన్న ఒక ఉత్కంఠభరితమైన జైలు పోరాట సన్నివేశంలోనిదని చెబుతున్నారు. ఇది కథనంలో కీలక పాత్ర పోషించే చిత్రంలోని ప్రధాన యాక్షన్ బ్లాక్లలో ఒకటి. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓడెల, 'దసరా' చిత్రాన్ని నిర్వచించిన అదే కఠోర వాస్తవికతతో ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఒక భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు, చిత్ర నిర్మాతలు నాని, మోహన్ బాబు, సంపూర్ణేష్ బాబుల ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లను విడుదల చేయగా, వాటన్నింటికీ మంచి స్పందన లభించింది
అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ' ది ప్యారడైజ్' చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ - ఇలా ఎనిమిది భాషల్లో విడుదల కానుంది. రాఘవ్ జుయల్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు.