శనివారం, 2 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 2 మే 2026 (11:30 IST)

Nani: పవన్ కళ్యాణ్ వేస్ట్-టు-ట్రెజర్ గ్రామీణ కార్యక్రమానికి నాని మద్దత

Nani launched Waste-to-Treasure broucher
ఆంధ్రప్రదేశ్ 'స్వచ్ఛ రథాలు' కార్యక్రమం కింద, రథాలను (వ్యాన్‌లు) ఉపయోగించి గ్రామాల నుండి ప్లాస్టిక్ మరియు కాగితపు వ్యర్థాలను సేకరించి, వాటికి బదులుగా నిత్యావసర వస్తువులను అందిస్తారు. వ్యర్థాలను వేరు చేసిన కుటుంబాలకు బహుమతులు కూడా ఇస్తారు. వ్యర్థాల విభజన మరియు బహుమతుల ద్వారా పౌరులకు స్ఫూర్తినిస్తున్నందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నాని ప్రశంసించారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏప్రిల్‌లో, ఈ కార్యక్రమం 19 లక్షల కిలోగ్రాముల వ్యర్థాలను సేకరించి, రూ. 3.32 కోట్ల విలువైన వస్తువులను పంపిణీ చేసింది. అలాగే, పిల్లలకు పరిశుభ్రత గురించి బోధించడానికి పాఠశాలలకు వారానికోసారి పుస్తకాలను అందిస్తోంది.

కాగా, మే 2వ తేదీనుంచి చిత్తూరు నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమం బ్రోచర్ ను నాని విడుదలచేశారు. అందులో ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబునాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ పొటోలు వున్నాయి. 

గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణను సులభతరం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన స్వచ్ఛరథాల గురించి ప్రజల్లో మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు అడిగిన వెంటనే తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని నాని ప్రకటించారు. గ్రామాల్లో పారిశుధ్య ఉద్యమం పట్ల ప్రజల్లో పెంపొందుతున్న అవగాహనకు ఇది నిదర్శనం. భవిష్యత్ తరాలకు వ్యర్థాల నిర్వహణపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి గురువారం ఈ స్వచ్ఛరథాలు పాఠశాలల వద్దకు వెళ్లి పొడి చెత్తకు బదులుగా పుస్తకాలు మరియు స్టేషనరీ ఇచ్చే విధంగా చేసిన ఏర్పాటు కూడా సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.  "స్వచ్చఆంధ్ర" లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఈ స్వచ్ఛ రథం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుట  జరిగినది.

ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమ మూతపడింది.. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లు లాకౌట్

ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమ మూతపడింది.. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లు లాకౌట్తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమ మూతపడింది. ఈ జిల్లాలోనేకాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో పేరుగాంచిన ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లును లాకౌట్ చేస్తున్నట్టు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. మిల్లులో పనిచేసే పర్మినెంట్ ఉద్యోగులు ఎవరూ విధులకు హాజరుకావొద్దని సమాచారం చేరవేసింది. అలాగే, పేపర్ మిల్లు ప్రధాన గేట్లు మూసివేసి, లాకౌట్ బోర్డును తగిలించింది. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో కార్మికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

జబల్‌పూర్ బోటు ప్రమాదం: పడవలోకి నీళ్లు వచ్చాక లైఫ్ జాకెట్లు, పడవ ప్రమాదం చివరి వీడియో

జబల్‌పూర్ బోటు ప్రమాదం: పడవలోకి నీళ్లు వచ్చాక లైఫ్ జాకెట్లు, పడవ ప్రమాదం చివరి వీడియోమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జబల్‌పూర్ పడవ ప్రమాదానికి సంబంధించి చివరి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో చూస్తే... పడవలోకి నీళ్లు వచ్చేసాయి. సుమారు మోకాలి లోతు వరకూ నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. అప్పటివరకూ బోటు సిబ్బంది చలనం లేకుండా వున్నట్లు కనబడ్డారు. చివరి నిమిషంలో లైఫ్ జాకెట్లు తీస్తూ కనిపించారు. వీరి నిర్లక్ష్యపు వైఖరి కారణంగానే అంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అర్థమవుతోంది. అసలు పడవ ఎక్కే ముందుగానే ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకుని వెళ్లాలి. అట్లాంటిది చాలామంది లైఫ్ జాకెట్లు లేకుండా కనిపిస్తున్నారు. దీన్నిబట్టి పడవ నిర్వాహకులు భద్రతా ప్రమాణాలను ఏమాత్రం పాటిస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.

కారును ఎత్తెత్తి పడేసిన ఏనుగు, ఒకరు మృతి, వీడియో

కారును ఎత్తెత్తి పడేసిన ఏనుగు, ఒకరు మృతి, వీడియోకేరళం రాష్ట్రంలోని కిడంగూర్ మహావిష్ణు ఆలయం సమీపంలో ఘోరం జరిగింది. ఆలయంలో ఉత్సవాలు జరుగుతుండగా ప్రాంగణంలో వున్న ఏనుగు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పింది. సమీపంలో వున్న ప్రజలపైకి దూసుకొచ్చింది. వారంతా తప్పించుకోవడంతో పక్కనే వున్న స్కూటర్లను తొండంతో ఎత్తి విసిరేసింది. అక్కడే వున్న కారును సైతం ఎత్తెత్తి కింద పడేసింది. ఏనుగు చేసిన ఈ బీభత్సంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఏనుగును అదుపులోకి తెచ్చేందుకు రెస్క్యూ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించిన మీదట అది మిన్నకున్నది. కాగా ఉత్సవాలకు జంతువులను ఉపయోగించవద్దని ఇప్పటికే జంతు ప్రేమికులు ఎన్నోసార్లు విజ్ఞప్తి చేసారు.

చిచ్చు రేపిన రీచార్జ్ ... సహజీవనం చేస్తున్న జంటలో ప్రియురాలు ఆత్మహత్య

చిచ్చు రేపిన రీచార్జ్ ... సహజీవనం చేస్తున్న జంటలో ప్రియురాలు ఆత్మహత్యగత కొంతకాలంగా ఎంతో అన్యోన్యంగా సహజీవనం చేస్తూ వచ్చిన ఓ జంట మధ్య మొబైల్ రీచార్జ్ చిచ్చురేపింది. ప్రియుడు తన మొబైల్‌కు రీచార్జ్ చేయించలేదన్న మనస్తాపంతో ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని జీడిమెట్లలో జరిగింది.

ఆర్టీసీ తనిఖీ అధికారిని పరెగెత్తించి కొట్టి కండక్టర్... ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ తనిఖీ అధికారిని పరెగెత్తించి కొట్టి కండక్టర్... ఎందుకో తెలుసా?తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ టికెట్ తనిఖీ అధికారి (టీటీఈ)పై కండక్టర్ చెప్పుతో దాడి చేశాడు. ఈ దాడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ తనిఖీ అధికారి పరుగుపెట్టాడు. అయినప్పటికీ వదిలిపెట్టని కండక్టర్.. తనిఖీ అధికారిని పలుమార్లు చెప్పుతో కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా రాయికోడ్‌లో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
