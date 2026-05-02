Nani: పవన్ కళ్యాణ్ వేస్ట్-టు-ట్రెజర్ గ్రామీణ కార్యక్రమానికి నాని మద్దత
Nani launched Waste-to-Treasure broucher
ఆంధ్రప్రదేశ్ 'స్వచ్ఛ రథాలు' కార్యక్రమం కింద, రథాలను (వ్యాన్లు) ఉపయోగించి గ్రామాల నుండి ప్లాస్టిక్ మరియు కాగితపు వ్యర్థాలను సేకరించి, వాటికి బదులుగా నిత్యావసర వస్తువులను అందిస్తారు. వ్యర్థాలను వేరు చేసిన కుటుంబాలకు బహుమతులు కూడా ఇస్తారు. వ్యర్థాల విభజన మరియు బహుమతుల ద్వారా పౌరులకు స్ఫూర్తినిస్తున్నందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నాని ప్రశంసించారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏప్రిల్లో, ఈ కార్యక్రమం 19 లక్షల కిలోగ్రాముల వ్యర్థాలను సేకరించి, రూ. 3.32 కోట్ల విలువైన వస్తువులను పంపిణీ చేసింది. అలాగే, పిల్లలకు పరిశుభ్రత గురించి బోధించడానికి పాఠశాలలకు వారానికోసారి పుస్తకాలను అందిస్తోంది.
కాగా, మే 2వ తేదీనుంచి చిత్తూరు నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమం బ్రోచర్ ను నాని విడుదలచేశారు. అందులో ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబునాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ పొటోలు వున్నాయి.
గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణను సులభతరం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన స్వచ్ఛరథాల గురించి ప్రజల్లో మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు అడిగిన వెంటనే తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని నాని ప్రకటించారు. గ్రామాల్లో పారిశుధ్య ఉద్యమం పట్ల ప్రజల్లో పెంపొందుతున్న అవగాహనకు ఇది నిదర్శనం. భవిష్యత్ తరాలకు వ్యర్థాల నిర్వహణపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి గురువారం ఈ స్వచ్ఛరథాలు పాఠశాలల వద్దకు వెళ్లి పొడి చెత్తకు బదులుగా పుస్తకాలు మరియు స్టేషనరీ ఇచ్చే విధంగా చేసిన ఏర్పాటు కూడా సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. "స్వచ్చఆంధ్ర" లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఈ స్వచ్ఛ రథం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుట జరిగినది.