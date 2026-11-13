రామ్ చరణ్ నటించిన సినిమాల్లో మీకు నచ్చినది ఏది? నారా లోకేష్ ప్రశ్న.. ఉపాసన సమాధానం?
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సినిమాల గురించి ఎవరైనా అడిగితే, సహజంగానే ఆర్ఆర్ఆర్, మగధీర, రంగస్థలం వంటి చిత్రాల పేర్లు వినిపిస్తాయి. అయితే, ఆయన భార్య ఉపాసన కొణిదెల మాత్రం భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆమెను రామ్ చరణ్ సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన చిత్రం ఏదని అడగగా, ఆమె నాయక్ అని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
Nara Lokesh_Upasana
నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో జరిగిన 31వ సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్లో ఈ సరదా సంభాషణ చోటుచేసుకుంది. మంత్రి నారా లోకేష్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఉపాసన వెంటనే స్పందిస్తూ, వి.వి. వినాయక్ దర్శకత్వంలో 2013లో వచ్చిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ నాయక్ను తనకిష్టమైన చిత్రంగా పేర్కొన్నారు.
Nara Lokesh_Upasana
రామ్ చరణ్ కెరీర్లో రంగస్థలం వంటి చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోగా, ఆర్ఆర్ఆర్ ఆయనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. ఇలాంటి కీలకమైన, ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు పొందిన చిత్రాలను కాకుండా, ఆయన ద్విపాత్రాభినయం చేసిన మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ నాయక్ను ఉపాసన ఎంచుకోవడం విశేషం.
Nara Lokesh_Upasana
ఆమె సమాధానం విని నారా లోకేష్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. వ్యాపార, రాజకీయ, ఇతర రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరైన ఈ సదస్సులో, ఆమె చెప్పిన సమాధానం అక్కడ ఉన్నవారిలో నవ్వులు పూయించింది.