నారా రోహిత్ పెళ్లాడిన సిరి ఎవరో తెలుసా? సీఎం బాబు దంపతుల ఆశీర్వాదం
సినీ హీరో నారా రోహిత్ ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. తన సహచర నటి శిరీష (సిరి)తో ఆయన వివాహం గురువారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత, పెద్దనాన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు ఈ వివాహానికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అలాగే, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్తో సహా సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
'ప్రతినిధి-2' సినిమాలో నారా రోహిత్ సరసన సిరి నటించారు. ఈ చిత్రంలో వారిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత పెద్దల అంగీకారంతో గత యేడాది వీరిద్దరూ నిశ్చితార్థ చేసుకున్నారు. శిరీష స్వస్థలం ఏపీలోని రెంటచింతల.
తమ తల్లిదండ్రులకు నాలుగో సంతానమైన శిరీష.. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి, అక్కడే కొంతకాలం ఉద్యోగం కూడా చేశారు. నటనపై ఆసక్తితో స్వదేశానికి తిరిగివచ్చిన ఆమె.. హైదరాబాద్ నగరంలోని తన అక్క వద్ద ఉంటూ సినీ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. ఇవి ఫలించడంతో ఆమెకు "ప్రతినిధి-2" మూవీలో నారా రోహిత్ సరసన నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.