ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025
సెల్వి
ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025 (18:01 IST)

నారా రోహిత్, శిరీష ప్రీ - వెడ్డింగ్ వేడుకలు ప్రారంభం.. పెళ్లి ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?

Nara Rohith
నటుడు నారా రోహిత్, అతని కాబోయే భార్య శిరీష అక్టోబర్ 30, 2025న దంపతులు కానున్నారు. వారి వివాహానికి ముందు నాలుగు రోజుల వివాహ వేడుకలను ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలు హల్ది వేడుకతో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనికి నటుడు శ్రీ విష్ణుతో సహా సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. 
 
మూడు సంవత్సరాలకు పైగా సంబంధంలో ఉన్న ఈ జంట, ప్రతినిధి 2 సెట్స్‌లో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు.అక్కడ వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ నిజ జీవిత ప్రేమగా వికసించింది. అక్టోబర్ 13, 2024న హైదరాబాద్‌లో జరిగిన వారి నిశ్చితార్థాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా నిర్వహించారు. 
 
తాజాగా వివాహానికి ముందు జరిగిన వేడుకలు సంప్రదాయంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ వేడుకల్లో మృదువైన పసుపు రంగు పట్టు చీరలో శిరీష అద్భుతంగా కనిపించగా, రోహిత్ కూడా పసుపు బట్టలతో మెరిసిపోయాడు. 
 
షెడ్యూల్ ప్రకారం, అక్టోబర్ 28న మెహెందీ వేడుక జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 29న సంగీత్ ఉంటుంది. అక్టోబర్ 30న రాత్రి 10:35 గంటలకు హైదరాబాద్‌లో వివాహ వేడుక జరగనుంది. 

Google: గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద.. అందరికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Google: గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద.. అందరికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్న్యూయార్క్ నగరంలోని టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయాన్ని నల్లులు ముట్టడించాయని చెప్పాలి. దీనితో యాజమాన్యం తాత్కాలికంగా ఉద్యోగులను ఇంటి నుండి పని చేయమని కోరింది. చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద పెరిగిపోవడంతో ఉద్యోగులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. వాటిని నిర్మూలించేందుకు ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది.

100 అయస్కాంత బాల్స్‌ను మింగేసిన బాలుడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?

100 అయస్కాంత బాల్స్‌ను మింగేసిన బాలుడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?న్యూజిలాండ్‌లో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలుడు ఇంటర్నెట్‌లోని ఇ-కామర్స్ మార్కెట్‌ప్లేస్ నుండి కొనుగోలు చేసిన అయస్కాంతాలను మింగడంతో అతను శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవలసి వచ్చింది. అన్ని అయస్కాంతాలను తొలగించడానికి వైద్యులు అతని పేగులో కొంత భాగాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చింది. 2014 నుండి అయస్కాంతాలను విక్రయించడాన్ని దేశం నిషేధించిన తర్వాత కూడా ఈ కలతపెట్టే సంఘటన జరిగింది. ఆ పిల్లవాడు ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ చేసిన వాటిలో 100 వరకు మింగాడు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. టీడీపీ సభ్యులకు ఉచిత ప్రమాద బీమా

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. టీడీపీ సభ్యులకు ఉచిత ప్రమాద బీమాహైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు మధ్య హైవేలో జరిగిన భయంకరమైన బస్సు ప్రమాదం అందరినీ విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఈ చీకటి, సవాలుతో కూడిన కాలంలో, టిడిపి సభ్యులు అయిన ఇద్దరు బాధితులకు అండగా నిలిచి టిడిపి తన వర్గ చర్యను నిరూపించుకుంది. యాదృచ్ఛికంగా, కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో ఇద్దరు బాధితులు, రమేష్ గొల్ల, అనుష గుత్తాలను రిజిస్టర్డ్ టిడిపి సభ్యులుగా గుర్తించారు. దీనిని గుర్తించిన వెంటనే, పార్టీ త్వరగా చర్య తీసుకుని టిడిపి సభ్యత్వంతో వచ్చే ఉచిత ప్రమాద బీమాను ప్రాసెస్ చేసింది.

Telangana: మద్యం దరఖాస్తు అప్లికేషన్లతోనే రూ. 2860 కోట్లు సంపాదించిన తెలంగాణ

Telangana: మద్యం దరఖాస్తు అప్లికేషన్లతోనే రూ. 2860 కోట్లు సంపాదించిన తెలంగాణకొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ కాలానికి మద్యం దరఖాస్తు ఫారాల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.2,860 కోట్లు సంపాదించింది. ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకారం, దరఖాస్తుల సంఖ్య గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దరఖాస్తు రుసుమును పెంచడం ద్వారా ఆ శాఖకు ఇంకా రూ.200 కోట్లు ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 26న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 23న ముగిసింది. ప్రతిస్పందన సంతృప్తికరంగా ఉందని మరియు నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి దగ్గరగా ఉందని అధికారులు వివరించారు. 2,620 మద్యం దుకాణాలకు మొత్తం 95,436 దరఖాస్తులు వచ్చాయి, ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు రూ.3 లక్షల తిరిగి చెల్లించని రుసుము చెల్లించారు.

Raghurama Raju: పవన్ కల్యాణ్ గురించి కామెంట్లా.. నో ఛాన్స్.. డీజీపీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిర్యాదు

Raghurama Raju: పవన్ కల్యాణ్ గురించి కామెంట్లా.. నో ఛాన్స్.. డీజీపీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిర్యాదుఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వ్యాఖ్యలు చేసిన వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. శనివారం రఘురామ రాజు ఆ వీడియోలను తప్పుగా పేర్కొంటూ, కొన్ని గ్రూపులు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు. తాను ఎప్పుడూ పవన్ కళ్యాణ్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని రఘురామ రాజు స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో చీలికలు సృష్టించడానికి ఇటువంటి తప్పుడు కంటెంట్, ప్రచారం ద్వారా కుల ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని రాజు అన్నారు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.
