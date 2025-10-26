నారా రోహిత్, శిరీష ప్రీ - వెడ్డింగ్ వేడుకలు ప్రారంభం.. పెళ్లి ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
నటుడు నారా రోహిత్, అతని కాబోయే భార్య శిరీష అక్టోబర్ 30, 2025న దంపతులు కానున్నారు. వారి వివాహానికి ముందు నాలుగు రోజుల వివాహ వేడుకలను ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలు హల్ది వేడుకతో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనికి నటుడు శ్రీ విష్ణుతో సహా సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు.
మూడు సంవత్సరాలకు పైగా సంబంధంలో ఉన్న ఈ జంట, ప్రతినిధి 2 సెట్స్లో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు.అక్కడ వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ నిజ జీవిత ప్రేమగా వికసించింది. అక్టోబర్ 13, 2024న హైదరాబాద్లో జరిగిన వారి నిశ్చితార్థాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా నిర్వహించారు.
తాజాగా వివాహానికి ముందు జరిగిన వేడుకలు సంప్రదాయంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ వేడుకల్లో మృదువైన పసుపు రంగు పట్టు చీరలో శిరీష అద్భుతంగా కనిపించగా, రోహిత్ కూడా పసుపు బట్టలతో మెరిసిపోయాడు.
షెడ్యూల్ ప్రకారం, అక్టోబర్ 28న మెహెందీ వేడుక జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 29న సంగీత్ ఉంటుంది. అక్టోబర్ 30న రాత్రి 10:35 గంటలకు హైదరాబాద్లో వివాహ వేడుక జరగనుంది.