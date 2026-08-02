తెలంగాణ అంటే తాగడం - ఆంధ్రా అంటే తిండి అనడం తప్పు : నటుడు నరేశ్
తెలంగాణ అంటే తాగడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తిండి అనడం తప్పని సీనియర్ నటుడు నరేశ్ అన్నారు. ప్రతి ప్రాంతానికి దాని సంస్కృతి, గొప్పతనం ఉంటాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 'ఇడుపుకాయితం' సినిమా టైటిల్పై తలెత్తిన వివాదం తనను ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. మాండలికాలు వేరైనా మాట్లాడేది మాత్రం తెలుగు భాషేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పైగా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పోస్టులను ఎవరూ పట్టించుకోవద్దని ఆయన సూచించారు.
'ఇడుపుకాయితం' సినిమా శీర్షిక వివాదంపై ఆయన స్పందిస్తూ, మాండలికాలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చకానీ, మనమంతా మాట్లాడేది తెలుగు భాషే. మనం నిర్మించేవి తెలుగు సినిమాలే అని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసంబద్ధ పోస్టులను విమర్శలను పట్టించుకోవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. తెలంగాణ అంటే కేవలం మద్యం, ఆంధ్ర అంటే కేవలం ఆహారం అన్నట్టుగా చిత్రీకరించడం సరికాదన్నారు. ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన ఆచారాలు, సంస్కృతి ఉంటాయని, ఏ ప్రాంత సంప్రదాయం ఆ ప్రాంతానికి గొప్పదన్నారు. గతంలో తెలంగాణాలో తనకు ఎదురైన ఒక అనుభవాన్ని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఒక అంత్యక్రియల కార్యక్రమంలో కొందరు మద్యం తాగడం చూసి తొలుత తాను ఆశ్చర్యపోయానని, అయితే, మృతుడితో ఉన్న అనుబంధాన్ని మనసు విప్పి మాట్లాడటం తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందన్నారు. 'ఇపుడుకాయితం' అనే పేరు అర్థం కావడం లేదని, సబ్ టైటిల్స్ కావాలంటూ కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎగతాళి చేయడం, దీనిపై తెలంగాణ కవులు, కళాకారులు తీవ్రంగా స్పందించడం వంటి పరిణామాలు తనను ఎంతగానో బాధించాయని నరేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.