నారీ నారీ నడుమ మురారి టికెట్లు ఎంఆర్పీ ధరలకే : నిర్మాత అనిల్ సుంకర
Anil Sunkara, Samyuktha, Sakshi Vaidya, Ram Abbaraju, Dr. Naresh VK
శర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించిన చిత్రం నారీ నారీ నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. జనవరి 14న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పలు విషయాలు తెలిపారు.
డైరెక్టర్ నిర్మాత అనిల్ సుంకర మాట్లాడుతూ, నిర్మాతగా ఇది 16వ సంవత్సరం. జనవరి 14, 2010 నమో వెంకటేశా విడుదలైయింది. యాదృచ్ఛికంగా జనవరి 14న నారీనారీ నడుమ మురారి రిలీజ్ అవుతుంది. సామజవరగమన ఒక మిరాకిల్. కోవిడ్ సమయంలో అసలు సినిమాలు జరుగాతయా లేదా ఆనుకున్న సమయంలో శ్రీవిష్ణు గారు ఒక్క కాల్ తో సినిమా చేశారు. ఈ సినిమాలో కూడా శ్రీ విష్ణు గారికి ఒక మంచి క్యామియో రోల్ ఉంది. ఆయన ఉన్నంత సేపు మీరు నవ్వుతూనే ఉంటారు. శ్రీ విష్ణు గారు డబ్బింగ్ లో ఇంప్రవైజ్ చేసిన డైలాగులు చాలా బాగున్నాయి. సామజ.. కథ చెప్పిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ లో నరేష్ గారిని తప్పితే మరొకరిని ఊహించలేను. ఆయన కోసం రెండు నెలలు ఆగాను. ఆయన ఓకే చేసిన తర్వాత ఆ రోజే సినిమా హిట్ అనుకున్నాం. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత డబల్ హిట్ అంటారు. డైరెక్టర్ రామ్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషన్ డ్రామా అన్ని అద్భుతంగా ఉంటాయి.
సాక్షి, సంయుక్త ఇద్దరు కూడా చాలా చక్కగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. సంయుక్త చాలా సపోర్ట్ చేసింది. సాక్షి మా హీరోయిన్. తనకి హిట్ ఇవ్వలేకపోయానే ఒక చిన్న వెలితి ఉండేది. ఈ సినిమాతో తనకి కచ్చితంగా హిట్ పడుతుంది. ఇది తనకి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది. రామ్ మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్. కంటెంట్ బాగుంటే గ్యారెంటీగా ఆడేస్తుందనే సీజన్ సంక్రాంతి. అది నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి తెలిసింది. నమో వెంకటేశా జనవరి 7వ తేదీకి షూటింగ్ పూర్తి అయింది. జనవరి 14 లో సినిమా రిలీజ్ చేశాం. హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అయ్యింది. అప్పుడే సంక్రాంతి మ్యాజిక్ తెలిసింది. ఈ సినిమా విషయంలో కూడా చాలామందికి కొన్ని అనుమానాలు ఉండొచ్చు. అయితే సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో అందరికీ అర్థమైపోయింది. జనవరి 14 మీరు థియేటర్ కి రావడమే ఆలస్యం నవ్వులు మొదలైపోతాయి.
సినిమా కోసం అందరూ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. మీడియా అందరు కూడా నామీద ఎంతో ప్రేమ చూపించారు. మీరందరూ చూపించిన ప్రేమకి బాధ్యతగా చెప్పే సమాధానమే ఈ సినిమా . ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా నవ్వుతూ హ్యాపీగా బయటికి వచ్చారు. చిరంజీవి గారి సినిమా బాగుంది చిరంజీవి గారికి అనిల్ గారికి నిర్మాతలకి కంగ్రాజులేషన్స్. జనవరి 14 శర్వా సంక్రాంతి. ఇది శర్వా మూడో సంక్రాంతి అవుతుంది. శతమానం భవతి, ఎక్స్ప్రెస్ రాజా.. ఇప్పుడు నారీ నారీ నడుమ మురారి. బాలయ్య బాబు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మేము చెప్పగానే టైటిల్ ని కూడా ఆయనే లాంచ్ చేశారు. చాలా బావుందని చెప్పారు. ఈ సినిమా టికెట్లు ఎంఆర్పీ ధరలకే వుంటాయి. ఈ సినిమాని అందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి. అందరూ జనవరి 14 ఈవినింగ్ 5 గంటల 49 నిమిషాలకి థియేటర్స్ కి రండి. మీ అందరిని ఈ సినిమా గొప్పగా అలరిస్తుంది.
డాక్టర్ నరేష్ వికె మాట్లాడుతూ.. అనిల్ శంకర్ గారు అజాతశత్రువు.సామజవరగమన మా అందరినీ ఒకటి చేసింది. ఈసారి సంక్రాంతికి శర్వా కలిసి వస్తున్నాము. ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి కచ్చితంగా ఈ సినిమా మరో హిట్ అవుతుంది. ఈ సినిమాలో ఒక కొత్త టైమింగ్ కొత్త యాంగిల్ లో శర్వాని చూస్తారు. ఫ్యామిలీస్ ని మళ్లీ సినిమాస్ కి తీసుకొచ్చిన సినిమా సామజ. ఈ సంక్రాంతికి మొదలెట్టి నెక్స్ట్ సంక్రాంతి వరకు మాట్లాడే సినిమా నారి నారి నడుమ మురారి. ఇది 100% నమ్మకంతో చెబుతున్నాను. సినిమాకి అద్భుతమైన బజ్ వుంది. సామజ లో నరేష్ 2.O చూశారు. ఇందులో నరేష్ 3.O చూశారు.ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ది బెస్ట్ రోల్ ఇది .సంక్రాంతికి ఈ సినిమా గన్ షాట్ హిట్. నుంచి ఫస్ట్ నుంచి రోలింగ్ టైటిల్ వరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు.