సోమవారం, 11 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (14:34 IST)

Rajendra Prasad : ట్రెండీ కామెడీ తో విడుదలకు సిద్ధం అయిన నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ పాంచాలి పంచభర్తృక

Nata kiriti Rajendra Prasad
నట కిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ మెయిన్ లీడ్ లో నటిస్తున్న సినిమా పాంచాలి పంచభర్తృక. ఈ సినిమాకి రాజ్ పవన్, వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించగా గంగ సప్తశిఖర దర్శకత్వం వహించారు. రోయల్ థ్రోన్ ప్రొడక్షన్స్ , ఓం సాయిరాం ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

కామెడీ సినిమాలకు ఎప్పటికి ఆదరణ ఉంటుంది . టైటిల్ లోనే వైవిధ్యం చూపిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కామెడీ కథాంశం తో విడుదలకు సిద్ధం ఐన "పాంచాలి పంచభర్తృక " సినిమా లోని " సెనోరిటా రాసిస్తా నా ఆస్తి నీ పేరిట " అనే రెట్రో స్టైల్ లో ఉన్న పాటను ఇటీవల  విడుదల చేసారు. ఈ పాట సోషల్ మీడియా లో ట్రేండింగ్ గా నిలిచి ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది . ఈ సందర్బంగా సినిమా యూనిట్ మీడియా తో పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమా విశేషాలని పంచుకున్నారు .

"ఈ మధ్య కాలం లో నాకు ఇలాంటి పాత్ర రావడం చాల అరుదు  ఈ సినిమాలో పాట , ఫైట్ లతో మళ్ళీ మీ అప్పటి  రాజేంద్రప్రసాద్ ని  చూస్తారు" అని పద్మశ్రీ డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్ అన్నారు . ఈ సినిమాలో మొదటి సారి  హీరో పాత్రలో కనిపించబోతున్న రాప్ సెన్షేషన్  రోల్ రైడా మాట్లాడుతూ  " సినిమా మొత్తం నవ్వుతూనే చూస్తారు , ప్రేక్షకుడికి మంచి ఫన్ ట్రీట్ ఈ సినిమా " అని తెలిపారు . " ఆరోగ్యవంతమైన కామెడీ తెలుగు ప్రేక్షకులు చూసి చాల రోజులైంది , ఇంత మంచి కామెడీ రైటింగ్ రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ టైమింగ్ లో నటించడం మాకు సవాలే " అని మరో హీరోగా నటించిన జెమినీ సురేష్ ప్రస్తావించారు . " సటిల్డ్ కామెడీ తో మెప్పించడం కొత్త నటుడిగా నాకు ఒక పరీక్షా , నా నటనతో ఆ పరీక్షా పాసయ్యాను అనే చెప్పాలి " అని కొత్తగా పరిచయం అవ్వబోతున్న హీరో రాజ్ పవన్ అన్నారు . 

నెల్లూరు యాసలో కామెడీ చెయ్యడం అనేది నాకు వ్యక్తిగతంగా సరిపోయే పాత్ర , ఇలాంటి పాత్రలు చేసినప్పుడు మనలో ఉన్న అసలు నటుడు బయటికి వస్తాడు , ప్రేక్షకులని మెప్పిస్తాడు " అని హీరోల్లో ఒకరైన వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ ప్రస్తావించారు . "వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ  తో కలిసి  ఖర్చుకు వెనకాడకుండా క్వాలిటీలో రాజి పడకుండా ఈ సినిమాని నిర్మించడం జరిగింది , ఈ సినిమా నిర్మాణంలో కో ప్రొడ్యూసర్స్ గా శ్రీకాంత్ శెట్టివారి , సాయినాథ్ మన్యం సహాయ సహకారాలు మరువలేనివి "అని చిత్ర నిర్మాతల్లో  ఒకరైన రాజ్ పవన్ తెలిపారు. 

"బాబీ అందించిన  బలమైన కథ చెప్పడానికి కామెడీ ని ఎంచుకున్నాను , రెండు గంటలు ప్రేక్షకులని నవ్వించడం పెద్ద టాస్క్ , టీం వర్క్ తో అది సాధ్యం అయింది , ప్రేక్షకులకి నచ్చే మెచ్చే సినిమా ఈ పాంచాలి పంచభర్తృక , ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ కచ్చితంగా ట్రెండ్ అవుతాయి  , ఈ సినిమా నిర్మాణం లో సహకరించిన నిర్మాతలకి కృతజ్ఞతలు  " అని సినిమా దర్శకుడు గంగ సప్తశిఖర తెలిపారు .
నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్ , జెమినీ సురేష్ , రోల్ రీడ , రాజ్ పవన్ , వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూ ఎస్ ఏ , సారెహ్ ఫార్ , పృద్వి రాజ్ , రూపాలక్ష్మి , శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ , రవి రెడ్డి , అనక తదితరులు.

లేడిస్ హాస్టల్ నడిపాడు.. మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు.. భార్యకు వేధింపులు.. ఆత్మహత్యవివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన రోప్ప సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీ వివాహం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తుండగా, అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహించేవాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాడని తేజశ్రీకి తెలిసిందని సమాచారం.

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఉత్తరపాలెం గ్రామంలో, ప్రేమ వివాహం ద్వారా ఒక దళిత యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు గాను, వరుడి కుటుంబాన్ని గ్రామ పెద్దలు సామాజికంగా బహిష్కరించారు. అంతేకాకుండా, వరుడి కుటుంబానికి ఎవరైనా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే జరిమానా విధిస్తామని కూడా పెద్దలు హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ కుటుంబం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

కడప రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైకాపా కార్యకర్త, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడిగా ఉన్న కడప మాజీ మేయర్, వైకాపా నేత నిత్యానంద రెడ్డి ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. గత 20 రోజులుగా పరారీలో ఉన్న ఆయన కోసం పోలీసులు ఏపీతో పాటు పొరుగు రాష్టచ్రాల్లో కూడా గాలింపు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం ఆయన నేరుగా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చిన పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు.

బైక్ రేసింగ్ సరదాతో ఇటీవల చాలామంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఘోరమైన ఘటన మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో ఇద్దరు యువకులు స్పోర్ట్స్ బైకు పైన 140 కి.మీ వేగంతో వెళ్తున్నారు. రోడ్డుపై బైకుని అటుఇటూ తిప్పుతూ వెళుతూ అదుపుతప్పి అదే స్పీడుతో కారును ఢీకొట్టారు. అంత బలంగా కారును ఢీకొట్టడంతో బైకు పైన వున్న ఇద్దురు వ్యక్తులతో పాటు కారులో వున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. బైకును నడుపుతున్న యువకుడు అప్జల్ గా గుర్తించారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన విశ్రాంతి ఐపీఎస్ అధికారి భార్య తనూజ రంజన్ హత్య కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలిగా ఉన్న నేపాల్ పని మనిషి కల్పన అలియాస్ ధర్మ (30)ను మహారాష్ట్రలోని పూణెలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమెను ప్రత్యేక బృందాలు హైదరాబాద్‌కు తరలిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లై

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
