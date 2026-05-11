Rajendra Prasad : ట్రెండీ కామెడీ తో విడుదలకు సిద్ధం అయిన నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ పాంచాలి పంచభర్తృక
నట కిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ మెయిన్ లీడ్ లో నటిస్తున్న సినిమా పాంచాలి పంచభర్తృక. ఈ సినిమాకి రాజ్ పవన్, వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించగా గంగ సప్తశిఖర దర్శకత్వం వహించారు. రోయల్ థ్రోన్ ప్రొడక్షన్స్ , ఓం సాయిరాం ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
కామెడీ సినిమాలకు ఎప్పటికి ఆదరణ ఉంటుంది . టైటిల్ లోనే వైవిధ్యం చూపిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కామెడీ కథాంశం తో విడుదలకు సిద్ధం ఐన "పాంచాలి పంచభర్తృక " సినిమా లోని " సెనోరిటా రాసిస్తా నా ఆస్తి నీ పేరిట " అనే రెట్రో స్టైల్ లో ఉన్న పాటను ఇటీవల విడుదల చేసారు. ఈ పాట సోషల్ మీడియా లో ట్రేండింగ్ గా నిలిచి ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది . ఈ సందర్బంగా సినిమా యూనిట్ మీడియా తో పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమా విశేషాలని పంచుకున్నారు .
"ఈ మధ్య కాలం లో నాకు ఇలాంటి పాత్ర రావడం చాల అరుదు ఈ సినిమాలో పాట , ఫైట్ లతో మళ్ళీ మీ అప్పటి రాజేంద్రప్రసాద్ ని చూస్తారు" అని పద్మశ్రీ డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్ అన్నారు . ఈ సినిమాలో మొదటి సారి హీరో పాత్రలో కనిపించబోతున్న రాప్ సెన్షేషన్ రోల్ రైడా మాట్లాడుతూ " సినిమా మొత్తం నవ్వుతూనే చూస్తారు , ప్రేక్షకుడికి మంచి ఫన్ ట్రీట్ ఈ సినిమా " అని తెలిపారు . " ఆరోగ్యవంతమైన కామెడీ తెలుగు ప్రేక్షకులు చూసి చాల రోజులైంది , ఇంత మంచి కామెడీ రైటింగ్ రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ టైమింగ్ లో నటించడం మాకు సవాలే " అని మరో హీరోగా నటించిన జెమినీ సురేష్ ప్రస్తావించారు . " సటిల్డ్ కామెడీ తో మెప్పించడం కొత్త నటుడిగా నాకు ఒక పరీక్షా , నా నటనతో ఆ పరీక్షా పాసయ్యాను అనే చెప్పాలి " అని కొత్తగా పరిచయం అవ్వబోతున్న హీరో రాజ్ పవన్ అన్నారు .
నెల్లూరు యాసలో కామెడీ చెయ్యడం అనేది నాకు వ్యక్తిగతంగా సరిపోయే పాత్ర , ఇలాంటి పాత్రలు చేసినప్పుడు మనలో ఉన్న అసలు నటుడు బయటికి వస్తాడు , ప్రేక్షకులని మెప్పిస్తాడు " అని హీరోల్లో ఒకరైన వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ ప్రస్తావించారు . "వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూఎస్ఏ తో కలిసి ఖర్చుకు వెనకాడకుండా క్వాలిటీలో రాజి పడకుండా ఈ సినిమాని నిర్మించడం జరిగింది , ఈ సినిమా నిర్మాణంలో కో ప్రొడ్యూసర్స్ గా శ్రీకాంత్ శెట్టివారి , సాయినాథ్ మన్యం సహాయ సహకారాలు మరువలేనివి "అని చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన రాజ్ పవన్ తెలిపారు.
"బాబీ అందించిన బలమైన కథ చెప్పడానికి కామెడీ ని ఎంచుకున్నాను , రెండు గంటలు ప్రేక్షకులని నవ్వించడం పెద్ద టాస్క్ , టీం వర్క్ తో అది సాధ్యం అయింది , ప్రేక్షకులకి నచ్చే మెచ్చే సినిమా ఈ పాంచాలి పంచభర్తృక , ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ కచ్చితంగా ట్రెండ్ అవుతాయి , ఈ సినిమా నిర్మాణం లో సహకరించిన నిర్మాతలకి కృతజ్ఞతలు " అని సినిమా దర్శకుడు గంగ సప్తశిఖర తెలిపారు .
నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్ , జెమినీ సురేష్ , రోల్ రీడ , రాజ్ పవన్ , వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి యూ ఎస్ ఏ , సారెహ్ ఫార్ , పృద్వి రాజ్ , రూపాలక్ష్మి , శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ , రవి రెడ్డి , అనక తదితరులు.