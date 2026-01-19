సంక్రాంతి బరిలో సత్తా చాటిన అనగనగా ఒక రాజు - 5 రోజుల్లో రూ.100 కోట్లు
యంగ్ హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన "అనగనగా ఒక రాజు" చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటుతోంది. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి సూపర్ హిట్ టాక్ను సొంతం చేసుకోవడంతో కేవలం ఐదు రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. అమెరికాలో ఒక మిలియన్ డాలర్లతో నవీన్ పోలిశెట్టి హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. క్లీమ్ కామెడీతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను అమితంగా ఆకట్టుకోవడంతో కంటెంట్ బలంతో బాక్సాఫీస్ను ఈ చిత్రం షేక్ చేస్తోంది.
సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం కంటెంట్ బాగుండటంతో ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. స్టార్ డమ్ కంటే కథే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నవీన్ పోలిశెట్టికి.. ఈ చిత్రంతో తన మార్కెట్ను అగ్రస్థాయికి తీసుకెళ్లారు. తొలి రోజు నుంచే హిట్ టాక్ను సొంతం చేసుకుని వసూళ్లలో అదే జోరు చూపించింది. ఫలితంగా తొలి రోజే రూ.22 కోట్ల గ్రాస్ను వసూలు చేసి సినీ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఆ తర్వాత మూడు రోజుల్లో రూ.61.1 కోట్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం, ఐదు రోజులు పూర్తయ్యేసరికి రూ.100.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసినట్టు నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. పెద్ద సినిమాల పోటీ మధ్యలోనూ నవీన్ సినిమా ఈ స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాబట్టడాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
క్లీన్ కామెడీ, కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే భావోద్వేగాలతో దర్శకుడు మారి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా, నవీన్ పోలిశెట్టి తనదైన కామెడీ టైమింగ్, డైలాగ్ డెలివరీతో సినిమాకు ప్రాణం పోశారని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో అసలైన పండగ సినిమా అంటూ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్ల వద్ద తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.