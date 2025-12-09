మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By దేవి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (18:59 IST)

ఆస‌క్తి హ‌ద్దులు దాటితే ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసుకోవాల‌నే నయనం ట్రైలర్

Varun Sandesh, Priyanka Jain and team
తెలుగు ఒరిజిన‌ల్ సిరీస్‌తో ఆడియెన్స్‌ను అల‌రించ‌నుంది ‘న‌య‌నం’. ఈ ఒరిజిన‌ల్ జీ5లో డిసెంబ‌ర్ 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సీట్ ఎడ్జ్ సైకో థ్రిల్ల‌ర్‌ను స్వాతి ప్ర‌కాశ్ డైరెక్ట్ చేశారు. మ‌నుషుల్లోని నిజ స్వ‌భావానికి, ఏదో కావాల‌ని త‌పించే తత్వానికి మ‌ధ్య ఉండే సున్నిత‌మైన అంశాల‌ను ఇందులో చూపించారు. మంగ‌ళ‌వారం ఈ సిరీస్ ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.. ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే..
 
‘క‌న్ను ట్రాన్స్‌మీట‌ర్‌.. నాలుగు నిమిషాలు వాళ్ల జీవితంలో ఏం జ‌రుగుతుందో నేను చూడ‌గ‌ల‌ను.. వండర్ఫుల్ కదా’ అనే డైలాగ్‌తో ‘న‌య‌నం’ ట్రైలర్ ప్రారంభ‌మైంది.
త‌ర్వాత వ‌రుణ్ సందేశ్ పాత్ర‌ను ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం చేస్తారు. త‌ను కంటికి సంబంధించిన ప్ర‌యోగాలేవో చేస్తుంటాడు. అనుకోకుండా అత‌నిపై ఎవ‌రో దాడి చేస్తారు.
 
ఇత‌రుల జీవితాల్లో ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసుకోవాల‌నే ఆస‌క్తి హ‌ద్దులు దాటితే ఏమ‌వుతుంద‌నే ఓ లైన్‌ను మ‌న‌కు చూపిస్తారు. మ‌రొక‌రి జీవితాల్లోకి ర‌హ‌స్యంగా తొంగి చూస్తే అది నీ జీవితానికి ప్ర‌మాదంగా మారుతుంది. అనే లైన్‌తో హీరో ఇత‌రుల జీవితాల్లోకి చూసే స్వ‌భావాన్ని క‌లిగి ఉంటాడ‌నే విష‌యం అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఆ త‌ర్వాత హీరోయిన్ ప్రియాంక జైన్ పాత్ర‌ను ప‌రిచ‌యం చేస్తారు. ఆమె చీర‌క‌ట్టులో సంప్ర‌దాయబ‌ద్దంగా అందంగా ఉంది.
 
కానీ ట్విస్ట్ మాత్రం జ‌ల్దొస్త‌ది అంటూ మ‌రో పాత్ర ప‌రిచ‌యం అవుతుంది. ఆయ‌న మా ఆయ‌నండి.. ఓ లేడీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. వ‌రుణ్ సందేశ్ పాత్ర దేనికో టెన్ష‌న ప‌డుతుంటుంది. .. ఆ వెంట‌నే ఇంకొక మ‌ర్డ‌ర్‌కి ప్లాన్ చేసుకున్నారా? అనే ప్ర‌శ్న విన‌గానే వ‌రుణ్ సందేశ్ షాక‌వుతాడు.
 
మా అబ్బాయి క‌న‌ప‌డ‌టం లేదు  స‌ర్‌.. అనే ముదుస‌లి వ్య‌క్తి చెప్ప‌గానే పోలీసులు దేని కోస‌మే అన్వేషించే స‌న్నివేశాల‌ను చూపిస్తారు. అదే స‌మ‌యంలో పోలీస్ ఆఫీస‌ర్ అలీ రెజా పాత్ర‌ను మ‌న‌కు ప‌రిచ‌యం చేస్తారు. త‌నొక మ‌ర్డ‌ర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటాడు.
 
క‌ళ్ల డాక్ట‌ర్ ద‌గ్గ‌ర క‌ళ్ల‌కు క‌నిపించ‌ని సీక్రెట్స్ చాలా ఉన్నాయ‌ని అలీ రెజా చెప్పే డైలాగ్ మ‌రింత ఆస‌క్తిని పెంచుతుంది. ఇంత‌కీ ఏంటా సీక్రెట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే డిసెంబ‌ర్ 19న జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న న‌య‌నం సిరీస్ చూడాల్సిందే.
 
డా.న‌య‌న్ అనే కంటి వైద్యుడి పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ క‌నిపించ‌బోతున్ఆన‌రు. అయితే త‌న వృత్తిలో చ‌ట్టం అనుమ‌తి లేకుండా కొన్ని ప్ర‌యోగాల‌ను చేయ‌టం వ‌ల్ల ఇత‌రుల జీవితాల్లోకి తొంగి చూసే సామ‌ర్థ్యం అత‌నికి క‌లుగుతుంది. శాస్త్రీయ ఆసక్తిగా మొద‌లైన త‌న ప్ర‌యాణం ప్ర‌మాదంలోకి నెడుతుంది. అది హ‌త్య‌, మోసం చేయ‌టం, నిజాల‌ను దాచి పెట్టటం వంటి చీక‌టి వైపు అడుగులేయాల్సి వ‌స్తుంది. న‌య‌నం కేవలం థ్రిల్ల‌ర్ ఒరిజిన‌ల్ మాత్ర‌మే కాదు.. మ‌నిషి ప్ర‌వ‌ర్త‌న గురించి లోతుగా అధ్య‌యనం చేసేలా క‌నిపిస్తుంది. ఓ నిజం మిమ్మ‌ల్ని నాశ‌నం చేయ‌గ‌ల‌ద‌ని తెలిసిన‌ప్ప‌టికీ, దాన్ని తెలుసుకోవ‌టానికి ఎంత దూరం వెళ్లారనే భ‌యానక ప్ర‌శ్న‌ను లేవ‌నెత్తుతుంది..

భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు.. శ్రీధర్ బాబు

భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు.. శ్రీధర్ బాబుదేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రపంచ స్థాయి ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తుందని ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ప్రకటించారు. మంగళవారం జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో మాట్లాడుతూ, ఈ తదుపరి తరం నగరాన్ని 13,500 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన జీరో-కార్బన్ నగరంగా నిర్మిస్తామన్నారు. ఈ నగరాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హెల్త్ సిటీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్, డేటా సెంటర్లు, అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థలపై దృష్టి సారించిన ఆరు ప్రత్యేక పట్టణ జిల్లాలుగా విభజించనున్నారు.

సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలి.. చంద్రబాబు పిలుపు

సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలి.. చంద్రబాబు పిలుపుసంక్రాంతి పండుగ నుంచి ప్రజలకు అన్ని ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ (ఆర్టీజీఎస్)ను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, ఆన్‌లైన్ సేవలు పారదర్శకతకు దారితీస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. వచ్చే సంక్రాంతి నుంచి అన్ని సేవలను ఆన్‌లైన్‌లో విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అన్ని శాఖలను కోరారు. ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇప్పటికీ తమ సేవలను విస్తరిస్తున్న కొన్ని విభాగాలు తమ సేవలను మార్చుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు.

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. 25మంది విద్యార్థులకు ఏమైంది..?

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. 25మంది విద్యార్థులకు ఏమైంది..?తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెరవలి మండలం తీపుర్రు గ్రామంలోని ఏటిగట్టు వంపు వద్ద సోమవారం 25 మంది విద్యార్థులతో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఉండ్రాజవరం మండలం తాటిపర్రులోని జ్యోతి స్కూల్‌కు చెందిన బస్సు వంపును దాటుతుండగా నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడింది. ఈ సంఘటనలో దాదాపు 10 మంది విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. వెంటనే చికిత్స కోసం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు పద్మావతి కాలికి తీవ్ర గాయం కావడంతో ఆమెను తణుకు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఆధార్ కార్డులో సవరణలు.. ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లనక్కర్లేదు.. ఇంటి నుంచే మార్పులు

ఆధార్ కార్డులో సవరణలు.. ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లనక్కర్లేదు.. ఇంటి నుంచే మార్పులుఆధార్ కార్డు వినియోగదారులకు శుభవార్త. ఆధార్ కార్డులోని వివరాలను సవరించుకోవడానికి ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా, ఇంట్లో నుంచే మార్పులు చేసుకునేందుకు వీలుగా ఒక కొత్త మొబైల్ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ యాప్ ద్వారా కీలకమైన వివరాలను సులభంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు.

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?ఒక మైనర్ దళిత బాలికను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, ఆమెను వేరే చోటికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్తేందుకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి, ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 3న ఆ బాలిక ఒక హాస్టల్ నుండి మరొక హాస్టల్‌కు మారుతుండగా, ఆమె గతంలో కలిసిన డ్రైవర్ నుండి సహాయం కోరినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ డ్రైవర్‌ను సాయి కుమార్‌గా గుర్తించారు.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
