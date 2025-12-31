బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (15:56 IST)

Nayanthara: రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ మూవీ టాక్సిక్ లో న‌య‌న‌తార‌ ఫ‌స్ట్ లుక్

Nayanthara's first look
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ మూవీ ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’  మార్చి 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ మూవీలోని ఎవ‌రికీ తెలియ‌ని, ఆక‌ట్టుకునే ప్ర‌పంచాన్ని బ‌య‌ట‌పెడుతోంది. రోజు రోజుకీ సినిమాపై అంచ‌నాలు పెరుగుతున్నాయి.

ఇప్ప‌టికే కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి పాత్ర‌ల‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్స్  విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్‌.. ఇప్పుడు గంగ పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న న‌య‌న‌తార పాత్ర‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ లుక్‌లో న‌య‌న‌తార అందంగా, ప‌వ‌ర్‌ఫుల్‌గా క‌నిపిస్తోంది. యశ్ చేస్తోన్న ఈ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో నయనతార పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉండబోతుందని ఈ పోస్టర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
 
తన స్టార్ పవర్‌, వైవిధ్యమైన ఎమోష‌న‌ల్ యాక్టింగ్‌తో నయనతార భారతదేశంలోని స్టార్ హీరోయిన్స్‌లో ఒకరిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. అయితే ఇప్పుడు చేస్తోన్న టాక్సిక్ సినిమాలోని పాత్ర‌.. ఆమె ఇప్పటివరకు చేయనిది. ఈ సినిమాలో ఆమె ఓ డార్క్ వ‌ర‌ల్డ్‌లోని పాత్ర‌ను పోషిస్తున్నారు. న‌య‌న‌తార త‌న‌ స‌హ‌జ సిద్ధ‌మైన న‌ట‌న‌తో బ‌ల‌మైన ప్ర‌భావాన్ని చూపిస్తూ.. ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఆ పాత్ర‌ను స‌రికొత్త‌గా అనిపించేలా ప‌రిచ‌యం చేయ‌బోతుంది.
 
గంగ పాత్రలోని న‌య‌న‌తార లుక్ చూస్తుంటే.. ఆమెలోని ధైర్యం, భయంలేని వైఖరి సినిమా  భారీ స్థాయికి తగ్గట్టుగా క‌నిపిస్తోంది. పోస్ట‌ర్‌లో న‌య‌న‌న్‌. గంభీరమైన హావభావాలతో క‌నిపిస్తోంది. ఆమె  చేతిలో తుపాకీ పట్టుకుని కనిపిస్తోన్న స్టైల్ అందంగా, మరోవైపు ప్రమాదకరంగా అనిపిస్తుంది. ఇది నాదంటూ చెప్పేలా, నా నిర్ణ‌యాలు చెల్లుబాట‌వుతాయ‌నే రీతిలో విశాల‌వంత‌మైన క్యాసినో ఎంట్ర‌న్స్ ద‌గ్గ‌ర న‌య‌న్ నిలుచుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా..
 
చిత్ర ద‌ర్శ‌కురాలు గీతు మోహ‌న్ దాస్ మాట్లాడుతూ ‘‘నయనతార ఎంత గొప్ప స్టారో మ‌న‌కు తెలిసిందే. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌లో ఓ స్టైల్ ఉంటుంది. రెండు ద‌శాబ్దాల‌కు పైగా అంద‌రినీ మెప్పిస్తూ ఎన్నో పాత్ర‌ల్లో మెప్పించింది. అయితే ప్రేక్ష‌కులు ఆమెను ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు చూడ‌న‌టువంటి డిఫ‌రెంట్ పాత్ర‌లో చూడబోతున్నారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఎవ‌రూ ఆమెను చూపించ‌ని స‌రికొత్త స్టైల్లో నేను చూపించాల‌ని అనుకున్నాను. షూటింగ్ జ‌రుగుతోన్న కొద్ది ఆమె వ్య‌క్తిత్వం పాత్ర‌కు ఎంత ద‌గ్గ‌ర‌గా ఉందనే విష‌యం నాకు తెలిసింది. ఆమె పాత్ర‌లో లీన‌మై న‌టించింది. ఆమెలోని డెప్త్‌, నిజాయ‌తీ, ఎమోష‌న‌ల్ పాత్ర‌కు ఆపాదించ‌బ‌డింది. అద్భుతంగా గంగ క్యారెక్ట‌ర్‌ను ఆమె చేశారు. ఈ సినిమాతో నాకు మంచి ఫ్రెండ్ కూడా దొరికింది’’ అన్నారు.
 
KGF: చాప్టర్ 2తో బాక్సాఫీస్ చరిత్రను తిరగరాసిన తర్వాత..యశ్ ఇప్పుడు టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్‌తో మళ్లీ వెండితెరపై సంద‌డి చేయ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతున్నారు. అనౌన్స్‌మెంట్ రోజు నుంచే సినిమా అన్ని ఇండస్ట్రీల్లోనూ ఆస‌క్తిని పెంచుతోంది. అప్‌డేట్స్ చూస్తుంటే ఈ సినిమా సాధారణ కథలకు భిన్నంగా ఉండబోతోందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. రీసెంట్‌గా కియారా అద్వానీ చేస్తోన్న‌ నాడియా పాత్ర ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేయ‌టంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెరిగాయి. ఆ తర్వాత, హ్యూమా ఖురేషీ చేస్తోన్న ఎలిజబెత్ పాత్రను ప‌రిచ‌యం చేయ‌టం ద్వారా కథలో మరింత ఉత్కంఠ పెరిగింది.  
 
యష్, గీతూ మోహన్‌దాస్ కలిసి కథను రాసి.. గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను ఇంగ్లిష్, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సహా మరికొన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. అద్భుత‌మైన న‌టీన‌టులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమాకు వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత రాజీవ్ రవి నిర్వహిస్తుండగా.. సంగీతాన్ని రవి బస్రూర్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్‌ను ఉజ్వల్ కులకర్ణి, ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ను టీపీ అబీద్ చూసుకుంటున్నారు. హాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ (జాన్ విక్ ఫేమ్)తో పాటు నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న అన్బరివ్ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల‌ను డిజైన్ చేశారు.
 
‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, మాన్‌స్ట‌ర్ మైండ్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై వెంక‌ట్ కె.నారాయ‌ణ‌, య‌ష్ నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా 2026 మార్చి 19న ఈద్, ఉగాది, గుడి పడ్వా పండుగలు కలిసి వచ్చే లాంగ్ వీకెండ్‌ సమయంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపు

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని కోతుల గుంపు ఓ మహిళ ప్రాణాలు తీశాయి. ఈ కోతుల మంద ఇంట్లోకి చొరబడతాయన్న భయంతో వాటిని వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించి ఓ మహిళ కాలుజారి కింద పడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం లింగాపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారంఫరీదాబాద్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్‌లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు.

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణి

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణివిదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను కించపరిచే అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ నటి కరాటే కల్యాణి అన్నారు. ఆమె ఓ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ... ఉదయం నుంచి కష్టపడి ఇన్ని పేపర్లలో అతడు మాట్లాడిన మాటలు, వాటిపై కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను అవమానించే ఓ వెధవ. గోమాతను, కుక్కల్ని భారతదేశంలో అత్యాచారం చేస్తున్నారంటున్నాడు. 2.5 మిలియన్ సబ్ స్క్రైబర్స్ ఇచ్చే డబ్బు మదంతో మాట్లాడుతున్నాడు. అతడి మాటలను చూసినవారు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగువాళ్లు అందరూ కలిసి అంత డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వస్తున్నాయన్న అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు.

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు తాము మధ్యవర్తిత్వం వహించామంటూ చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. కాల్పుల విరమణలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వం లేదని స్పష్టం చేసింది. రెండు దేశాల సైనిక డీజీఎంపోలు చర్చలు జరిపి తీసుకున్న నిర్ణయమని, ఇందులో మూడో పక్షం పాత్ర రవ్వంత కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబు

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబుకూటమి అధికారంలోకి రావడానికి కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మరియు రైతు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంలోని లొసుగులతో మీ భూమి కాజేసేందుకు జగన్ ఎత్తులు వేస్తున్నారంటూ ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. అంతేకాదు... పాసుపుస్తకంపై ప్రభుత్వ రాజముద్ర కానీ లేదంటే హక్కుదారుడి ఫోటో వుండాలి కానీ ఆ పుస్తకంపైన జగన్ ఫోటో ఎందుకు వేసాడు? ఆ ఆస్తి ఏమైనా అతడి సొత్తా అంటూ అప్పట్లో ప్రచారం చేసారు.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
FOLLOW US ON

