జ్యూరీ కమిటీకి ఛైర్మన్గా నందమూరి బాలకృష్ణ.. సభ్యులుగా అల్లు అరవింద్
2017 నుండి పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని నంది అవార్డులను ప్రదానం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విజేతలను నిర్ణయించేందుకు జ్యూరీ కమిటీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2025 జ్యూరీ కమిటీ ఒకటి గమనించదగ్గది. ఆ కమిటీకి నందమూరి బాలకృష్ణ ఛైర్మన్గా, అల్లు అరవింద్ సభ్యులలో ఒకరిగా ఉన్నారు.
NBK as Nandi Committee Chairman
అయితే, ఇది అనవసరమైన వివాదాలకు దారితీస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని సినీ అవార్డుల ఎంపిక వివాదాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. విభజన జరిగిన మొదటి సంవత్సరంలో, అప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం నంది అవార్డులను ప్రదానం చేసింది. అవి చాలా వివాదాస్పదమై, ప్రభుత్వానికి అనవసరమైన తలనొప్పిని తెచ్చిపెట్టాయి.
కమ్మ సామాజిక వర్గానికి పక్షపాతం చూపారని, టీడీపీ రాజకీయ మొగ్గు ఉందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. బన్నీ వాస్, గుణశేఖర్, నల్లమలపు బుజ్జి వంటి సినీ ప్రముఖులు పత్రికల ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వంపై నేరుగా ఆరోపణలు చేశారు.
బాహుబలి, మనం, రేస్ గుర్రం, రుద్రమ్మ దేవి వంటి చిత్రాలను విస్మరించి, బాలకృష్ణ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణికి అవార్డులు ఇవ్వడమే ఇక్కడ సమస్య.
యాదృచ్ఛికంగా, మీడియాలో తిరుగుబాటు చేసిన వారందరూ కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే కావడం, ఆ ప్రభుత్వంలో ఆ సామాజిక వర్గం పట్ల, నటుల పట్ల వివక్ష ఉందని సూచిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు సినిమాపై అవగాహన లేదు, కానీ అదే సమయంలో ప్రతి సినీ నటుడిని విశ్వాసంలోకి తీసుకోవాలని కోరుకుంటారు. అవార్డుల జ్యూరీ విషయంలో తప్పులు జరిగి ఉండవచ్చు. కానీ దానిని ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుగా చిత్రీకరించారు.
ఇక చాలు అని భావించిన ప్రభుత్వం, అవార్డులను నిలిపివేసింది.ఇప్పుడు బాలకృష్ణే స్వయంగా ఛైర్మన్గా ఉన్నారు. అల్లు అరవింద్ను చేర్చి ప్రభుత్వం సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, బాలకృష్ణను ఛైర్మన్గా నియమించడమే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అవార్డుల ప్రదానంలో ఏమైనా పొరపాటు జరిగితే, అది ప్రభుత్వానికి అనవసరమైన సమస్యలను సృష్టిస్తుంది.