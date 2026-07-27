కృత్రిమ మేధతో విద్యారంగానికి పెను ముప్పు : రాంగోపాల్ వర్మ
నేటి విద్యా రంగంపై టాలీవుడ్ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ స్పందించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షలు రద్దు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల కంటే కృత్రిమ మేధ వల్ల విద్యా రంగానికి ఎదురవుతున్న ముప్పే అత్యంత ప్రమాదకరమన్నారు. నీట్ సమస్యల వల్ల వ్యవస్థకు రక్తస్రావం మాత్రమే జరుగుతుంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం విద్యారంగ వ్యవస్థ గొంతు కోసేస్తోందని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఒకప్పుడు సమాచారం తక్కువగా ఉండేదని, కానీ ఇప్పుడు డిజిటల్ కాలుష్యం అనే వరద పారుతోందని... ఏఐ ఆ వరదనంతా మింగేసి మానవ మెదడు కంటే అత్యంత వేగంగా సమాధానాలు ఇస్తోందన్నారు. 'కష్టపడి చదువుకుని సుఖంగా జీవించవచ్చు' అనే పాతకాలపు నమ్మకాన్ని ఏఐ వీధిలోకి లాగి కాల్చి చంపేసిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మార్కులు, డిగ్రీలు, కంఠస్థం చేసే సామర్థ్యం కంటే వేగంగా మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తమను తాము మార్చుకోవడమే ఇప్పుడు ముఖ్యమని సూచించారు.
ఏఐ ఉపయోగించడం నేర్పించని ఏ చదువు అయినా వ్యర్థమేనని, ఏఐ సహాయంతో ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే డాక్టర్, లాయర్, ఇంజనీర్, సీఏ లాంటి బహుముఖ పాత్రలను మానవుల కంటే అత్యంత వేగంగా, ఖచ్చితత్వంతో నిర్వర్తించగలడని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, లా, ఎంబీఏ చదివే విద్యార్థులు ఒక రకంగా 'కసాయి ఖానా' వైపు నడుస్తున్నారని, వారు సంపాదించే డిగ్రీలు కేవలం కాగితాలుగానే మిగిలిపోయి ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాలు కనుమరుగవుతాయని హెచ్చరించారు.