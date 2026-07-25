NEET పేపర్ లీక్, అట్లాంటి పేరెంట్స్ వల్లనే, అది తప్పుడు పెంపకం: యాంకర్ రష్మి గౌతమ్
NEET పేపర్ లీక్ పైన సెలబ్రిటీలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమిళ నటి జ్యోతిక అయితే తన పిల్లల్ని సీజేపిలో పాల్గొన్న విద్యార్థుల మాదిరిగా పెంచుతానని అన్నారు. మరోవైపు యాంకర్, నటి రష్మి గౌతమ్ ఎక్స్లో పేర్కొంటూ... ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడం అనేది కేవలం ఒక్కసారి జరిగిన విషయం కాదు. ఇది చాలాచోట్ల, ప్రతిసారీ జరుగుతూనే ఉంది. దీనిని ఖచ్చితంగా సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది.
అయితే, భారీ మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించి ఆ ప్రశ్నపత్రాలను కొనుగోలు చేసే వారిని(దీనిని నేను 'తప్పుడు పెంపకం'గా భావిస్తాను) కూడా బాధ్యులను చేయాలి. తల్లిదండ్రుల తప్పు వల్ల వ్యవస్థ ఆ పిల్లలను 'బ్లాక్లిస్ట్' చేస్తే మీరు అంగీకరిస్తారా? అంటూ గట్టిగా ప్రశ్నించారు రష్మి. రష్మి వాదనతో ఏకీభవిస్తూ పలువురు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
Congratulations— rashmi gautam (@rashmigautam27) July 25, 2026
Resignation has happened (not sure how legit this news is )
Hope this helps
And all issues get sorted
Requesting the government to also black list all those children whose parents bought these papers
They are also responsible for these students suffering…
Paper leak not just this one time
But every time it has happened every where
Is a thing which most definitely needs to be rectified
But also people who buy these papers by paying obscene amount of money (which I equate to bad parenting) need to be held accountable too
Will…
— rashmi gautam (@rashmigautam27) July 25, 2026
దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని రాజీనామా చేస్తున్నా: ధర్మేంద్ర ప్రదాన్
గత పదిరోజులుగా నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై జరుగుతున్న ఆందోళనల నేపధ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెడుతూ... గత పది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి నేను ఎంతగానో బాధపడ్డాను. వ్యక్తిగత భేషజాలు నాకు లేవు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కాగానే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాము.
బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాము. ఈ దేశానికి అసలైన శక్తి యువతే. వారి యొక్క భవిష్యత్తు కోసమే నేను రాజీనామా చేసాను. వారి ఆకాంక్షలను నేను గౌరవించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే నా పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను. దేశం ఐక్యంగా వుండాలి. యువత కేవలం చదువుల కోసమే వారివారి సమయాన్ని కేటాయించాలి. మంత్రిగా నాకు అవకాశం కల్పించిన ప్రధాని మోదీకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.